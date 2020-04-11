İBB İstanbul'un su, ekmek, ulaşım ihtiyaçlarını karşılıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı alınmasının ardından ekmek ve su ihtiyaçları başta olmak üzere İstanbul’un ulaşım, itfaiye, veteriner hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesi için gerekli bütün önlemlerin alındığını açıkladı. Başkan İmamoğlu, “Farklı birimlerimizin, farklı uygulamalarıyla beraber bütün hemşerilerimize hizmete başladık. 153 çağrı hattımız, bütün İstanbul’un acil ihtiyaçlarına hizmet vermeye devam ediyor. Gördüğünüz bir eksikliği ya da yaşadığınız bir sıkıntıyı bize ulaştırabilirsiniz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında 10 Nisan'dan, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı kararı almasının ardından sosyal medya sayfasından açıklama yaptı. Sokağa çıkma serbestisi olan tüm birimleriyle aralıksız hizmet vermeyi sürdürdüklerini ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Gece 11.30’dan itibaren İstanbul Valiliği ile beraber, gelen genelgeye göre istişarelerimizi yaparak İstanbul ile ilgili alınan tedbirleri yürürlüğe koyduk. Farklı birimlerimizin farklı uygulamalarıyla beraber bütün hemşerilerimize hizmete başladık. 153 çağrı hattımız, bütün İstanbul’un acil ihtiyaçlarına hizmet vermeye devam ediyor. Gördüğünüz bir eksikliği ya da yaşadığınız bir sıkıntıyı bize ulaştırabilirsiniz” şeklinde konuştu.

TOPLU TAŞIMA ARALIKLARLA SÜRECEK

Sokağa çıkma serbestisi bulunanları yakından ilgilendiren toplu taşıma seferleriyle ilgili veren Başkan İmamoğlu, “İETT 445 hatta, sabah 6.00-9.00 arasında ve 17.00-19.00 arasında seferlerini düzenlemektedir. Metrobüste de 6.00-9.00 ile 16.00-20.00 arasında ihtiyaç kadar sefer düzenleme konusunda bütün tedbirleri özellikle mecburi hizmetini yerine getiren vatandaşlarımız için almış durumdayız. Şehir Hatları’nın yeni tarifelerini, web sayfasından görebilir ve yolculuğunuzu yapabilirsiniz” dedi.

EKMEK VE SU İHTİYACI KARŞILANACAK

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına dönük de birtakım uygulamaları devreye aldıklarını kaydeden Başkan İmamoğlu, Hamdiye AŞ’nin 38 tır ile 40 bin damacana su sevkiyatının başladığı bilgisini verdi. İstanbulluların su talebini Hamidiye AŞ’ye iletebileceğini aktaran İmamoğlu, vatandaşların ihtiyaçlarını mutlaka gidereceklerini de bildirdi.

Halk Ekmek’in tam kapasite ile çalıştığını söyleyen İmamoğlu, “Halk Ekmek, 3 fabrikada tam zamanlı imalatına devam ediyor. Halk Ekmek olarak bu sabah 9.00 itibariyle, 535 Halk Ekmek büfesine, 300 bin ekmeği ulaştırmış durumdayız. Akşama kadar olan çalışmamızla bu sayıyı 800 bine tamamlamış olacağız. Halk Ekmek olarak da vatandaşımızın ihtiyacının yanındayız” dedi.

ZABITA VE İTFAİYE GÖREV BAŞINDA

Zabıtamız ve itfaiye birimlerinin de görevlerinin başında olduğunu belirten İmamoğlu, olası yangın ve acil durumlar için bu kurumların tetikte beklediğini ifade ederek, gelebilecek fazla talepleri de göz önünde bulundurarak düzenleme yaptıkları anlattı.

HALLER KAPALI

Kapatılan haller ile ilgili bilgi veren Başkan İmamoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ataşehir ve Bayrampaşa hallerimiz kapalı, Gürpınar Balık Hali de yine sokağa çıkma yasağı genelgesine göre kapatılmıştır. Hayvan bakım evlerimiz görevlerini sürdürmektedir. Sokak canlılarımıza dair de maksimum ilgi ile sürece devam etmekteyiz. Dediğim gibi sosyal hizmetler konusunda da görevimize devam eden bir büyükşehir belediyesiyiz.”

SADECE SOSYAL YARDIM DAĞITIMINA ARA VERİLDİ

Psikolojik destek hattının da bu süreçte görevine devam edeceğini söyleyen Başkan İmamoğlu, “Sadece koli dağıtımına ve sosyal yardım dağıtımımıza 48 saat ara vermek zorunda olduğumuzu bütün vatandaşlarımıza duyuralım. Tabii sağlık personelimizin yoğun bir görev dönemi var. Bu anlamda İstanbul’da herhangi bir sıkıntı yaşarlarsa mutlaka bize bildirsinler. Sağlık personeli ile yaptığımız anlaşmalar gereği konaklamalarını sağladığımız anlaşmalar devam etmekte. Bizden talep eden kurum, kuruluş ve kişilere sağlıkçı dostlarımıza da kumanya desteğimizi, yiyecek desteğimizi,su ve bunun gibi temel ihtiyaçlarına da sağlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Herkesi gereken tedbirleri alma konusunda çağrıda bulunan Başkan İmamoğlu açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Bütün bu hareket geçirdiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyemizin aksiyonları, aktiviteleri ya da toplu taşıma ile ilgili yine bizim web sitemizden takip edebilir ve bilgi alabilirsiniz. Sizlerle birlikteyiz. Bugünü ve yarını İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan İstanbul halkı olarak Valimizle beraber dayanışma içerisinde ve görüş alışverişi içinde yine 39 ilçemizin belediyeleri kaymakamlıkları bütün kamu alanları vatandaşımızın hizmetindedir. Evlerinizde kalın, sağlığınıza dikkat edin. Bulaştırmaya dönük bütün tedbirlerinizi almanızı istirham ediyorum. Unutmayın ki birlikte başaracağız.”

EKMEK VE SU SEFERBERLİĞİ

İBB şirketlerden Halk Ekmek AŞ ve Hamidiye AŞ, İstanbulluların ekmek ve su gereksinimleri karşılamak için her çabayı gösteriyor. Pazar günleri kapalı olan Hamidiye Aş, bu süreçte ihtiyaçları yanıtlamak için çalışma başlattı.

FIRINLAR AÇIK

Halk Ekmek, İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelgede, “Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri…” ifadelerine istinaden kendi fırınlarındaki hizmeti sürdürüyor. Halk Ekmek, halkın ihtiyaçlarını yanıtlamak, mağduriyete meydan vermemek ve tedirginlik duyulmasının önüne geçmek için, tüm tesis ve büfeleriyle hizmetlerine devam ediyor. Şirket, 3 fabrika ve 535 büfe ile salgının başladığı günden bu yana olduğu gibi özveriyle ekmek ihtiyacını karşılıyor.

POLİS ENGELLEMESİ

Öte yandan polisin sabah saatlerinde Halk Ekmek dağıtımını engellediği görüldü. Konuyla ilgili bilgi veren İBB İSYÖN AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın, “Maalesef böyle bir engelleme yaşandı. Ardından konu hemen İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya’ya aktarıldı. Engelleme böyle ortadan kaldırıldı. Tabi ki bu engelleme hangi gerekçeyle olursa olsun hatalı bir uygulamaydı” dedi.

HAMİDİYE SU DAĞIRIMINI SÜRDÜRÜYOR

Su sektörüne öncülük eden İBB iştiraki Hamidiye AŞ de kapsam dışı tutulan işletmeler arasında bulunuyor. Hamdiye AŞ, su satışı yapan firmalarla ilgili genelgede belirtilen serbesti kapsamında sipariş veren İstanbulluların evlerine sularını ulaştırıyor. Hamdiye AŞ, mobil uygulama, https://siparis.hamidiye. istanbul/ internet adresi ve 444 1902 telefon numarası üzerinden su siparişi verilebilir.

İETT’DEN SEYRELTİLMİŞ SEFERLER

İETT, 48 saat süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince istisna kapsamında olan İstanbullular için sabah ve akşam seferlerini sürdürecek. İETT, 445 hatta seyreltilmiş olarak hizmet verirken, metrobüsler de 10 dakikalık aralıklarla seferler düzenleyecek.

İETT,İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan İstanbullulara,hizmetlerini seyreltilmiş olarak sunacak. Bu kapsamda 445 hatta,sabah ve aksam saatlerinde otobüs seferleri düzenlenecek. Ayrıca metrobüste de sabah 06.00 - 09.00ve akşam 16.00 - 20.00 saatleri arasında 10 dakika aralıklarla karşılıklı seferler yapılacak.