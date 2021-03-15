İBB'den Uluslararası yardım dağıtımlarına destek

İBB, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile iş birliği protokolü imzaladı. Bu protokol sonrasında; gıda ve hijyen kolisi, bebek bezi ve maması ile maske teslim alındı. İlgili mevzuata göre; İBB kaynakları ile temin edilen her türlü destek katkısı sadece Türk vatandaşlarına dağıtılabiliyor. Ancak aynı mevzuat gereği bu alandaki uluslararası yardımlar için aynı kural geçerli kabul edilmiyor. Bundan dolayı; GIZ ile varılan mutabakat sonucu; katkıların yüzde 50’si geçici koruma altındaki Suriyelilere, yüzde 30’u diğer göçmen mültecilere, yüzde 20’si ise Türk vatandaşlarına dağıtılması kararlaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’da kimsenin aç yatağa girmemesi için yürüttüğü çalışmalarda; dil, din, ırk ayrımı yapmadan bulabildiği tüm imkanlarla hemşerilerine destek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl İBB ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) arasında iş birliği protokolü imzaladı.

-MEVZUAT GEREĞİ DAĞITIM ORANLARI BELİRLENDİ-

İmzalanan protokole göre; 20 bin gıda, 2 bin hijyen kolisi, Bin 500’er bebek bezi ve maması ile 24 bin 300 adet maske Temmuz – Ağustos aylarında teslim alındı. Uluslararası yardımların İlgili mevzuat gereği; yüzde 50’si geçici koruma altındaki Suriyelilere, yüzde 30’u diğer göçmen mültecilere, yüzde 20’si ise Türk vatandaşlarına dağıtılması kararlaştırıldı.

-İKİNCİ DALGA BEKLENDİ-

Alınan bağışların dağıtımında, İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun yönlendirmeleri doğrultusunda; Covid-19 yayılımında ikinci dalganın beklenmesine karar verildi. Koli dağıtımının sokağa çıkma kısıtlamaları geldiğinde oluşabilecek ve daha kritik bir aciliyet arz etmesi öngörülen mağduriyetleri giderecek şekilde olması planlanlandı.

-GIZ HABERDAR EDİLDİ-

Bilimsel Danışma Kurulu’nun tavsiye ile hareket eden İBB, GIZ ile irtibatını sürdürerek kendilerine alınan kararı bildirdi. Bu planlama dahilinde; İBB’nin yalnızca göçmen gruplar değil, diğer gruplara da yapılan tüm koli dağıtımlarının takvimi, kapatmalarla birlikte başlayacak şekilde çizildi.

-KAPANMA İLE BİRLİKTE DAĞITIMLAR BAŞLADI-

Pandeminin birinci dalgaya yönelik koli dağıtımları, kısıtlamaların kalktığı Haziran ayı ile birlikte sona erdi. İkinci dalga ve sonrasında gelen Kasım ayındaki kapatma sonrasında da yardım kolileri yeniden dağıtılmaya başlandı. Bu sebeple; GIZ tarafından bağışlanan kolilerin de dağıtım planlaması Kasım ayı içerisinde yapıldı ve ekipler Aralık ayında dağıtıma başlamak üzere kolileri yeniden kontrol etti.

-BAZI ÜRÜNLERDE BOZULMA TESPİT EDİLDİ-

Örneklem için 20 bin gıda kolisi içerisinden bazı ürünler incelendi. Son tüketim tarihi geçmemesine rağmen; makarna, nohut, pirinç, un, zeytin, bulgurda küf ve kurtlanma görüldü. Ayrıca, bulgur paketlerinin bir kısmında son kullanma tarihlerinin üretim tarihleriyle aynı olacak şekilde yanlış basıldığı tespit edildi. Sorunlar İBB işletmeler Müdürlüğü Kalite Kontrol Şefliği tarafından raporlanarak GIZ ile paylaşıldı.

-ÜRÜNLER UYGUN ORTAMDA MUHAFAZA EDİLDİ-

Yardım kolilerinin saklandığı depolar İBB’nin halihazırda süt, patates ve diğer gıda yardımları için de kullandığı depolarda muhafaza edildi. Bu süreçteki dağıtımların ertelemesine ilişkin kararda; bağışlanan kolilerdeki ürünlerin son tüketim tarihlerinin uzun vadeli olması göz önünde bulunduruldu. Ürün ambalajları üzerinde yer alan “Serin ve kuru yerde saklama” gibi koşullar İBB’nin depolarında karşılandı.

-BOZULMA TEDARİKÇİ KALNAKLI-

GIZ tarafından bir heyet 9 Mart’ta İstanbul’a gelerek; Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri ve Göç Birimi personeli ile görüştü. Görüşmede; bazı ürünlerdeki bozulmanın tedarikçi kaynaklı olduğu GIZ tarafından da dile getirildi. Sürenin uzayacağı göz önüne alınarak; GIZ ve IBB arasında uzlaşı sağlandığına dair mutabakat imzalanması kararlaştırıldı.