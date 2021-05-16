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İBB'den tam kapanma mesaisi ile hizmet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tam kapanma sürecinde asfalttan su taşkınlarına, kamu hastanelerinin temizlenmesinden yolların normalleşme sürecine hazırlanmasına kadar birçok alanda çalışma yaptı.

İSTANBUL 16.05.2021, 21:35 Murat Aydın
İBB'den tam kapanma mesaisi ile hizmet

İBB, tam kapanma sürecini İstanbul’un kritik sorunlarına odaklanarak geçirdi. Kenti, normalleşme sürecine hazırladı. Bu dönemde yollardaki bakım onarım çalışmalarının yanı sıra su taşkınlarına karşı yağmursuyu kanallarında da düzenli olarak yapılan işlere hız verildi. Trafiğin azalmasında yararlanılarak birçok çalışma, en kısa zamanda tamamlandı. Ayrıca COVID-19’a karşı 2 darülaceze ve 65 hastanenin hem bahçeleri hem de çevreleri temizlendi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tam kapanma sürecinde asfalttan su taşkınlarına, kamu hastanelerinin temizlenmesinden yolların normalleşme sürecine hazırlanmasına kadar birçok alanda çalışma yaptı. Ulaşım yoğunluğunun düşmesinin de etkisiyle normalde çok daha uzun sürecek birçok işi, kısa sürede tamamladı. 

SU TAŞKINLARINA KRİTİK MÜDAHALE

Son bir yılda 130 bin metre yağmursuyu kanalı çalışması yapan İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, yıllardır çözüm üretilemeyen noktalara el attı. Kritik bölgelerde düzenlemeler yaptı. 

DUDULLU’NUN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Kürkçüler ve Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’ndeki kanal çalışmasıyla Dudullu’nun önemli bir sorunu sona erdirildi. Bölge, yıllardır her yağışta su taşkınları ve göllenme ile anılıyordu. Yurttaşlar, yağmur yağdığında cadde üzerindeki kimi dükkânların kullanılamadığından, aşırı yoğunlaşan trafikten ve göllenmelerden dolayı çok sayıda şikâyet bildiriyordu. 

SORUN BEKLENENDEN BÜYÜK ÇIKTI

İBB ekipleri, ilk etapta bölgeye kanal temizliği için gitti. Ancak, çalışmalara başlandığında bölgedeki altyapı sorunun beklenenden daha büyük olduğu görüldü. Bazı bacaların düzenli çalışmadığı saptandı. Bu doğrultuda baca ve kanallar yeniden düzenlendi. Bacalar, düzgün bir şekilde çalışır hale getirildi. 

 KAYIP HAT BULUNDU

Bu arada kayıp bir hat da bulundu. Geçmiş dönemlerde yapılmış ancak, süreç içinde yeri kaybedilen Kürkçüler Caddesi’ndeki binlik hata ulaşıldı. Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’ndeki 400’lük hatta batık çalışması yapılırken rastlanan binlik hat, bölgenin yağmursuyu sorununun çözümü için önemli bir altyapı donatısı oldu. Bu hat ile 500’lük bir künk bağlandı. Daha sonra da binlik hat üzerinde baca tespit çalışması başlatıldı. Hattın bulunması sayesinde bölge yapılacak altyapı yatırımı maliyetlerinden de tasarruf edildi. 

YOLLAR NORMALLEŞME SÜRECİNE HAZIRLANDI

Odaklanılan bir diğer nokta da kentin karayolu ağında yürütülen bakım ve onarım çalışmaları oldu. Son bir yılda kent genelinde İBB sorumluluğunda bulunan tüm yollardaki bozuk satıhlar, çukurlar, su göllenmeleri gibi olumsuzlukların giderilmesi için 1 milyon ton kaplama, 250 bin ton yama çalışması yapıldı. Tam kapanmadan dolayı yolların boşalmasıyla birlikte normal koşullarda çalışmaların güçlükle gerçekleştirildiği bölgelere de girildi. 

SİLİVRİ VE BEYLİKDÜZÜ TAMAM

Çalışmaların başlamasının ardından ilk etapta Silivri’deki Ortaköy, Laiklik ve Gazitepe caddelerindeki bakım, onarım ve asfaltlama işleri tamamlandı. Beylikdüzü’ndeki Atatürk Bulvarı da yurttaşlar için normalleşme sürecine hazırlandı. 

E5’TE YOĞUN ÇALIŞMA

Yeşilköy – İstanbul ve Bakırköy merkezdeki İstanbul caddelerindeki çalışmalar aralıksız sürüyor. Küçükyalı’dan başlayıp Kozyatağı’na kadar süren E5 güzergâhında da hummalı bir çalışma var.  Kadıköy’e gidiş yönündeki 9 kilometrelik yolda süren asfaltlama, bakım ve onarım işlerinin en kısa zamanda bitirilmesi amaçlanıyor. İBB ekipleri, yolların tam kapanma sürecinde 16 milyon İstanbullunun hizmetine hazır hale getirebilmek için gece mesaisine de kalıyor. 

KRİTİK NOKTALARA AĞIRLIK VERİLDİ

Çalışmalara gece vardiyasında bizzat eşlik eden İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, şu açıklamalarda bulundu. 

“Şu anda Ataşehir Bulvarı’ndayız. Burada Ataşehir Bulvarı’nın ve Turgut Özal Bulvarı’nın dik kesen caddelerimizin asfalt kaplamasını yapıyoruz. Geçen yıl son baharda birinci tabakasını atmıştık. Yaz mevsimiyle beraber, asfalt sezonunun açılmasıyla beraber ikinci ve son tabakasını, aşınma dediğimiz kaplamayı yapmaya devam ediyoruz. Özellikle tam kapanmanın olduğu bugünlerde kritik olarak gördüğümüz noktalarda asfalt çalışmalarımızı hızlandırdık. Normal günlerde trafiğin yoğun olduğu yerlerdeki yapamadığımız asfalt çalışmalarını, tam kapanma döneminde yapmaya başladık.”

İKİ DARÜLACEZE VE 65 HASTANE YIKANDI

Bu süreçte kent genelindeki Darülaceze/hastane bahçe ve çevrelerindeki temizlik ve yıkama çalışmaları da tamamlandı. Virüsün yayılma riskinin yoğun olduğu Darülaceze/ hastane bahçe ve çevreleri, 5-13 Mayıs günleri arasında, toplam 129 personel ile arındırıldı. Yıkamanın yanı sıra mekanik ve elle süpürme işlemleri de yapıldı.  Süreç boyunca temizlik araçları 43 kez göreve çıktı.

İBB, çalışmalar kapsamında İstanbulluların yoğun olarak kullandığı 20 yatak ve üstü toplam 65 devlet hastanesinin bahçesi ve çevresini temizledi. İSTAÇ ekipleri, Avrupa Yakası’nda 43, Asya’da ise 22 hastane de görev yaptı. Virüse karşı en hassas olan yaşlıların bulunduğu Kayışdağı ve Okmeydanı’ndaki 2 Darülaceze’de de temizlik işleri hızla bitirildi. Toplam 9 gün süren çalışmalara iştirak eden ekipler, COVID-19’a karşı özel kıyafet, maske ve eldiven kullanımın yanı sıra sosyal mesafe kuralına da titizlikle uydu. 

ÇALIŞMALAR YERLİ DEZENFEKTAN İLE YÜRÜTÜLDÜ

Temizlik faaliyetleri, İBB Sağlık Daire Başkanlığı ve İSTAÇ işbirliğiyle üretilen yüzde 5 yerli dezenfektan içerikli basınçlı su ile gerçekleştirildi. İnsan vücudundaki yüzde 100 doğal biyosit Hipokloröz Asit (HOCL) ile aynı yapıdaki yerli dezenfektanın, çevre ve sağlığa zararı yok. Etken maddesi Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından da onaylanmış bulunan yerli dezenfektanın atıkları, doğada kolayca yok oluyor. Sadece insanlara değil hayvan ve bitkilerin de sağlıklarına olumsuz bir etkide bulunmuyor. Yüzey, hava ve ortam arındırılmasında kullanılabiliyor. Püskürtme, dökme, silme ve sisleme yöntemi ile uygulanabiliyor. 

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