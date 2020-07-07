İBB'den sürpriz üst düzey görev değişimi

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut emekli oluyor. Erkut'un yerine yıllarca Ziraat Bankası'nın genel müdürlüğünü yapan Can Akın Çağlar getirildi. Çağlar, 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü Sarçhane'deki İBB Başkanlık binasında düzenlenecek tören ile görevi Erkut’tan devralacak.

İş dünyasının deneyimli ismi Yavuz Erkut'un 65 yaş nedeniyle İBB Genel Sekreterliği görevinden emekli olduğu öğrenildi. Erkut’in yerine deneyimli bankacı Can Akın Çağlar gelecek. Erkut 5 Temmuz 2019 tarihinde İBB Genel Sekreteri olarak resmen atanmıştı.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut

YAVUZ ERKUT KİMDİR?

Yavuz Erkut 1955 yılında Giresun’da dünyaya geldi. Erkut, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve yüksek lisansını Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Yavuz Erkut, 1979’da çalışma hayatına başladığı TÜPRAŞ’ta değişik görevlerde bulunduktan sonra, 2005-2015 arasında TÜPRAŞ CEO’luğu yaptı.

CAN AKIN ÇAĞLAR KİMDİR?

Erkut’un yerine deneyimli isim Can Akın Çağlar geliyor.

Can Akın Çağlar da görevi devraldığı Erkut gibi kamu ve özel sektörde önemli görevlerde bulundu. 1962’de Sivas’ta doğan Çağlar, lise ve üniversite eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitesinin Bankacılık bölümünde iki yıllık yüksek lisans programına katıldı.

Profesyonel yaşamına, 1985 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda (bugünkü BDDK) Bankalar Yeminli Murakıbı olarak başladı. Kamuda görev yaptığı 10 yıl boyunca Türkiye’de faaliyette bulunan hemen hemen tüm bankalar ve diğer finansal kuruluşlarda denetim görevini üstlendi.

1995-1997 yılları arasında ABD’de Boston Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi alanında master yaptıktan sonra Türkiye’ye dönerek Kariyerine Egebank AŞ’de Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ege Yatırım AŞ’de Genel Müdür olarak devam etti.

1998 yılında önceki adı Faisal Finans olan Ülker Grubun’un satın alamsından sonra Family Finans (bugünkü adı Türkiye Finans) katılım bankasında 2003 yılına kadar Genel Müdürlük yaptı.

2003 yılında tekrar kamuya dönerek 2011 yılına kadar 8,5 yıl boyunca T.C. Ziraat Bankası’nda Genel Müdürlük görevini üstlendi. Bu süre zarfında gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki Ziraat Bankası’nın 20’den fazla finansal iştiraklerinde değişik sürelerle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2011 yılı Temmuz ayında Ziraat Bankası'ndaki görevinden ayrılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu' na Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. 6 yıllığına atanılan bu görevden 2014 yılında süresi dolmadan ayrılarak tekrar özel sektöre geçti. BDDK'da Yönetim Kurulu Üyeliği yapanların ayrılmalarından itibaren 2 yıl boyunca herhangi bir bankada görev alamama yasağından dolayı kariyerine sigortacılık sektöründe devam ederek 2014 yılında bir Hollanda şirketi olan Eureko Sigorta AŞ'de Genel Müdür olarak profesyonel yaşamına devam etti.

Mayıs 2019 tarihine kadar 5 yıllık Eureko Sigorta Genel Müdürlüğü süresince Inter-American' da YK üyesi, Tarsim ve Dask'ta YK üyesi, Sigorta Bilgi Merkezi ve Güvence Fonu YK Başkanlığı yanı sıra sektörün en üst kurumu olan Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı görevlerini üstlendi.

İBB ataması öncesi son görevi Eureko Sigorta AŞ YK Başkanvekilliği olan Çağlar, evli ve üç çocuk babasıdır.