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İBB'den Sokağa çıkma yasağında toplu ulaşım programı

İBB, İstanbul’da 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, toplu ulaşıma ilgili tedbirlerini aldı. 4 gün boyunca sağlık çalışanları ve zorunlu görevliler için otobüs, metro ve vapurlar hizmet verecek. Seferler, yoğunluk ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak hazırlandı.

İSTANBUL 22.04.2020, 11:58 22.04.2020, 12:08 Murat Aydın
İBB'den Sokağa çıkma yasağında toplu ulaşım programı

İBB, İstanbul’da 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, toplu ulaşıma ilgili tedbirlerini aldı. 4 gün boyunca sağlık çalışanları ve zorunlu görevliler için otobüs, metro ve vapurlar hizmet verecek. Seferler, yoğunluk ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak hazırlandı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde İstanbul genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yasak süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tedbirleri aldı.
İETT 445 HATTA HİZMET VERECEK
İBB’nin bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, vatandaşlara sınırlı alışveriş imkanının tanındığı 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günü 445 hatta 7 bin 747 sefer düzenleyecek. Market alışverişi yapacak vatandaşlar dikkate alınarak seferler 07:00-20:00 saatleri arasında yapılacak. Otobüslerde yoğunluk kameralarla anlık takip edilerek gerektiğinde sefer sayısı arttırılacak.
23-24 Nisan’da metrobüs ise 06:00-10:00 arasında 3 dakikada bir, 10:00-16:00 arasında 10 dakikada bir, 16:00-20:00 arasında 3 dakikada bir, 20:00-01:00 arasında 10 dakikada bir sefer yapacak şekilde planlandı.
HASTANELERE YİNE SERVİS HİZMETİ VERİLECEK
İBB, bir önceki sokağa çıkma kısıtlamasında olduğu gibi hastanelere servis hizmeti verecek. Bunun için hastaneler yeniden tek tek aranarak talepleri olup olmadığı sorulacak. Ayrıca, 55 otobüs de Emniyet güçlerinin çalışmaları için tahsis edildi.
HAFTA SONU 4 BİN 670 SEFER DÜZENLENECEK
İETT, bir önceki hafta sonu gibi tam sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günü çalışanlar için yine 445 hatta günlük 4 bin 670 otobüs seferi düzenleyecek. Çalışma saatleri 07:00-10:00-17:00- 20:00 olarak planlandı.
Metrobüs de 06:00-10:00 arasında 3 dakikada bir sefer, 10:00-16:00 arasında 10 dakikada bir sefer, 16:00-20:00 arasında 3 dakikada bir sefer, 20:00-24:00 arasında 15 dakikada bir sefer yapacak. Bu iki gün de hastanelere servis hizmeti verilecek ve Emniyet güçlerine 55 otobüs tahsis edilecek.
METRO SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE ÇALIŞACAK

İBB iştiraki METRO İSTANBUL AŞ, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak önümüzdeki 4 gün boyunca 8 raylı sistem hattında sabah ve akşam saatlerinde zorunlu çalışanlara hizmet verecek.
Seferler 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri 07:00-20:00 arasında, 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri sabah 07:00-10:00 ve akşam 17:00-20:00 arasında Seferler 30 dakikada bir yapılacak. Metrolarda yoğunluk kameralarla anlık takip edilecek. Gerektiğinde sefer sayısı artacak.


Hizmet verecek raylı sistemler şunlar:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosu

M1B Yenikapı-Kirazlı Metrosu

M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Metrosu

M4 Kadıköy-Tavşantepe Metrosu

M5 Üsküdar-Çekmeköy Metrosu

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı
Daha önce talep olmaması nedeniyle seferleri geçici süre durdurulan M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metrosu, T3 Kadıköy-Moda Tramvayı, F1 Taksim-Kabataş Füniküleri, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatları ise 4 gün boyunca da hizmet vermeyecek.


VAPURLAR 6 HATTA ÇALIŞACAK

İBB iştiraki ŞEHİR HATLARI AŞ de 23-26 Nisan 2020 tarihlerinde 6 ayrı vapur hattıyla zorunlu çalışan vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek. 23-24 Nisan’da 127, 25-26 Nisan tarihlerinde ise 85 sefer düzenlenecek. Sefer saatleri yoğunluğa göre 20 - 30 dakika arasında değişecek.
ŞEHİR HATLARI’nda 96 saatlik sokağa çıkma yasağı süresince; gemiler, iskeleler ve Haliç Tersanesi’nde toplam 604 personel görev başında olacak.

Hizmet verecek vapur hatları şunlar:

Üsküdar-Karaköy-Eminönü,

Kadıköy-Karaköy-Eminönü,

Kadıköy-Beşiktaş,

Kabataş-Adalar,

Bostancı-Adalar,

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı

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