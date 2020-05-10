İBB'den Provokatif haberlere itibar etmeyin uyarısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşları provokatif haberlere itibar edilmemesi yönünde uyardı. Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul'da toplu taşımanın 5 bin 700 araç ile yüzde 100 kapasite gerçekleşeceği belirtildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Provokatif haberlere itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı.

Ongun, şunları belirtti:

* İstanbul'da yarın toplu taşıma 5.700 araç ile %100 kapasite gerçekleşecek.

* Normalleşme başlamakta ancak toplu taşımadaki olağanüstü yolcu kısıtlaması sürmektedir.

* Metro 23.00'e kadar, Taksim-Kabataş füniküleri de normal hizmet verecektir.