İBB araçları normalleşmenin ilk gününde tam kapasite ile çalışacak

Mart ayından beri dünya ile birlikte Türkiye’de yazılı tarihte eşine az rastlanır günler yaşadık. Dünya adeta durdu ve görünmez düşmana karşı ilk günden bugüne amansız mücadele verildi. Covid-19 pandemisiyle evlere kapanılan günler yavaş yavaş geride kalıyor. İstanbul’da da 1 Haziran itibariyle normalleşme yolunda ilk adımlar atılacak. Kapatılan iş yerleri birer birer açılacak, hayat normale dönecek. İBB ise toplu ulaşımda normalleşmenin ilk gününde bir sorun yaşanmaması için bütün araçlarıyla hizmette olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Covid-19 pandemisinin ardından normalleşmenin başlayacağı 1 Haziran için tüm önlemleri aldı. İETT, metro, metrobüs, deniz ulaşımı ve Büyük İstanbul Otogarı’nda alınan tedbirlerle İstanbul’da hayat, Mart ayı öncesindeki normal seyrine dönecek.

-EMEKLİ PERSONELDEN DESTEK-

Kentin en önemli ulaşım ayaklarından biri olan İETT, 6 bin 100 araçlık filosuyla 1 Haziran’dan itibaren hizmet veremeye başlayacak. 3. havalimanının açılmasıyla birlikte de üç farklı noktadan havaalanına seferler düzenlenecek. Covid-19 sebebiyle raporlu şoförlerden dolayı azalan personel açığı, 400 emekli eski şoförlerle kapatılıyor. Bu süreçte destek olan şoförler, günlük yevmiye usulüne göre ücret alacak.



-26 İSKELE, 299 SEFER-

Deniz ulaşımında Şehir Hatları AŞ.,her gün 16 vapur, 2 arabalı vapur ile 26 iskeleye toplam 299 sefer yapacak. Seferler, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, İstanbul-Adalar, Haliç Hattı, Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı, İstinye-Çubuklu arabalı, Beşiktaş-Adalar, Bostancı- Adalar ring hatlarında gerçekleştirilecek.



-İSTASYON VE ARAÇ İÇLERİNDE MASKE ZORUNLULUĞU-

Metro seferleri 1 Haziran’dan itibaren 06:00-00:00 saatleri arasında yapılmaya başlanacak. Yolcular, İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile yayınlanmış olan istasyon ve araçlardaki sosyal mesafe, maskesiz yolculuk yapılamayacağı kurallarına uyması gerekecek.



İşletme yapılacak hatlar:

M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattı

- metro hattı M1B Yenikapı- Kirazlı metro hattı

metro hattı M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattı

metro hattı M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı

M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hattı

T1 Kabataş -Bağcılar tramvay hattı

-Bağcılar hattı T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı

F1 Taksim -Kabataş füniküler hattı

-Kabataş füniküler hattı Turistik amaçla kullanılan T3 Kadıköy-Moda tramvay, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında ise işletme yapılmayacak.



-DEZENFEKTASYONA DEVAM EDİLECEK-

Şehirlerarası ulaşım yasağı da 1 Haziran itibariyle sona erecek. Büyük İstanbul Otogarı’nda duran hayat yeniden başlayacak ve alınan önlemler sayesinde otogarda da bir sorunla karşılaşılmayacak. Boğaziçi AŞ. tarafından işetilen otogarda alınan diğer tedbirler şöyle:

- Taşımacı firmaların şehir içi servis araçlarının çalışması; 28 Mart 2020 tarihli genelge hükümlerine uygun olarak düzenlenecek ve tedbir alınacak.

- Peronların kullanımında, fiziki tedbirler alınana kadar, şehirlerarası otobüslerin 1 saatten fazla beklememesi için yazıhaneler ve otobüsler uyarılacak.

- Peronlar bölgesine, küçük araçlar girmeyecek.

- Taşımacı yazıhanelerinde sosyal mesafe kuralına riayet edilecek, maske ve eldiven kullanımı ve dezenfektan sıvısı bulundurmak zorunlu olacak.

- Şehirlerarası yolcu otobüsleri, sefere başlamadan önce iç alanları mutlaka dezenfektasyon yapılacak ve denetlemeler sürecek.

- Otogar dışından otobüs kalkmayacak. Kalkan otobüs tespit edildiğinde ilgili yazıhane de sorumlu tutulacak.

- Otogara girişte şehirlerarası otobüslerin dış cepheleri dezenfekte edilecek.

- Çarşı bölgesineyayaların dezenfekte tünellerinden geçtikten sonra girmeleri sağlanacak.

- Otogar içindeki tüm yolcu, uğurlayan ve çalışanların sosyal mesafeye uymaları, koruyucu maske kullanmaları için sık sık uyarılacak.

-SEFERLER ARASI 17 SANİYE-

24 saat çalışacak olan Metrobüs, pik saatlerde 535 araçla en yoğun aksta, 17 saniyede bir sefer düzenleyecek. Yarın gün içerisinde İstanbul’daki 48 bin seferin 7 bini, metrobüs seferi olacak.

-TRAFİĞİN OLDUĞU YERLERDE ÇALIŞMALAR DURDURULACAK-

Yarın trafikte bir sorun yaşanmaması adına, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı birtakım tedbirler de aldı. Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı Ulaşım Yönetim Merkezi’nden araçlar 24 saat boyunca izlenecek ve gerekli görüldüğünde ilgili noktaya müdahalede bulunulacak. Alınan diğer tedbirler şu şekilde: