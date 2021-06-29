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İBB 20 günde 2 bin 516 metreküp müsilaj topladı

İBB, tüm olanaklarını kullanarak Marmara Denizi’nin altını ve üstünü tehdit eden müsilaj ile mücadele etmeyi sürdürüyor. 20 gün içinde 2 bin 516 metreküp müsilajı bertaraf eden İBB, deniz yüzeyi temizleme teknelerinden tarama ve dökü gemilerine kadar tüm araçlarını görevlendirdi.

İSTANBUL 29.06.2021, 22:21 Murat Aydın
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İBB 20 günde 2 bin 516 metreküp müsilaj topladı

İBB, tüm olanaklarını kullanarak Marmara Denizi’nin altını ve üstünü tehdit eden müsilaj ile mücadele etmeyi sürdürüyor. 20 gün içinde 2 bin 516 metreküp müsilajı bertaraf eden İBB, deniz yüzeyi temizleme teknelerinden tarama ve dökü gemilerine kadar tüm araçlarını görevlendirdi. Ancak, zaman içinde vidanjörlerle karadan yapılan temizliğin daha verimli olduğu saptanınca deniz yüzeyi temizleme özelliği olmayan dökü ve tarama gemileri geri plana alındı. Deniz yüzeyi temizleme teknelerinin yanı sıra 13 kıyı temizleme ekibiyle sürdürülen çalışmada toplam müsilajın yüzde 45’i ortandan kaldırıldı. Diğer yandan İSKİ, 89 atıksu tesisini 7/24 esasına göre çalıştırarak İstanbul’un deniz ve su havzalarını korumayı sürdürüyor.   

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Erdek, Yalova, Mudanya, Gemlik, Gebze, Gelibolu, Kocaeli, Tekirdağ, İstanbul ve Adalar sahillerinin yanı sıra Ege ve Karadeniz’de de görülen müsilaj ile mücadelesini sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı eylem planı çerçevesinde tüm olanakları ile Marmara Denizi’nde temizlik çalışmaları yürütüyor. 

MÜSİLAJIN YÜZDE 45’İNİ İBB TEMİZLEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimleri ile 8 Haziran’da başlatılan çalışmada 4 bin 172 metreküp müsilaj toplandı. İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, tek başına, 2 bin 516 metreküp müsilajı İstanbul sahillerinden temizledi. 20 gün içinde toplam kirliliğin yüzde 45’ini ortadan kaldırdı.

MÜSİLAJA HEM KARADAN HEM DENİZDEN MÜDAHALE

İBB, Marmara Denizi’nin hem altını hem de üstünü tehdit eden müsilaja karşı hem denizden hem de karadan müdahale ediyor. Temizlik çalışmalarına, 7 Deniz Yüzeyi Temizlik Teknesi (DYT) ve Dredger Tarama Gemisi (DTG) ile katılıyor. Karada ise 70 personelden oluşan 13 kıyı temizlik ekibi, sahilleri müsilajdan arındırmak için yoğun bir mesai yapıyor. 

TEMİZLEME ÖZELLİĞİ OLMAYAN DÖKÜ GEMİSİ GERİ PLANA ALINDI

Öte yandan temizlik çalışmalarının yeni başladığı ve müsilajın yoğun olduğu dönemde İBB, her türlü taraklanmış malzemeyi taşımak için tasarlanmış dökü gemisini de göreve çıkardı. İBB Dökü -2 gemisi, zaman tasarrufu sağlamak amacıyla DTG ve DYT’lerin topladığı müsilajı deniz üzerinde depoladı. Ancak, hem ilk zamanlardaki yoğunluğun azalması hem de müsilajın daha verimli toplanmasına yönelik, kıyıdan vidanjörler vasıtasıyla çekme işlemi gibi yeni yöntemler saptandığından, deniz yüzeyi temizleme özelliği olmayan dökü gemisi ve DTG geri plana alındı.

   ÇALIŞMALARA GÜÇLÜ DESTEK

İBB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde yürütülen müsilaj temizlik çalışmalarına araç-gereç ve personel bakımından en güçlü desteğin verilmeye devam ediyor. Bu konudaki tüm olanakların, gereksinimler doğrultusunda kullanılacak. 

89 ATIKSU ARITMA TESİSİ 7/24 ÇALIŞIYOR

Öte yandan İBB, sadece kirlenen denizi temizlemekle yetinmiyor. Hem deniz hem de su havzalarına atıksu girişini de engelliyor. Bu kapsamda İSKİ, 89 atıksu arıtma tesisini 365 gün 24 saat esasına göre çalıştırmaya devam ederek İstanbul'daki tüm su havzalarını titizlikle koruyor. 

BALIK ÖLÜMLERİ BÜYÜKÇEKMECE BARAJINDA DEĞİL

Ayrıca, Büyükçekmece’de meydana gelen balık ölümlerinin olduğu yer, barajda değil. İstanbul'un su kaynaklarından olan Büyükçekmece Barajı dikkatle korunuyor. Barajda her herhangi bir kirliliğin söz konusu değil. Büyükçekmece ve çevre ilçelere de hizmet veren Büyükçekmece İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi de durmaksızın, 7/24 çalışmaya devam ediyor.

#marmara #Müsilaj #ibb
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