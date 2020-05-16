banner314

banner325

Son Dakika

Haliç'in Çamuru kurutulacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm kentin evinde geçirdiği sokağa çıkma yasağı günlerinde, kurum hizmetlerini yerinde incelemeye devam etti. Haliç’in çamurunu “susuzlaştırarak” taşıyacak Eyüpsultan’daki tesiste incelemelerde bulunan İmamoğlu, “Bu süreç, Haliç’in sürdürülebilir bir biçimde temizlenmesini sağlamış olaca" dedi..

İSTANBUL 16.05.2020, 22:19 Murat Aydın
3
Haliç'in Çamuru kurutulacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm kentin evinde geçirdiği sokağa çıkma yasağı günlerinde, kurum hizmetlerini yerinde incelemeye devam etti. Haliç’in çamurunu “susuzlaştırarak” taşıyacak Eyüpsultan’daki tesiste incelemelerde bulunan İmamoğlu, “Bu süreç, Haliç’in sürdürülebilir bir biçimde temizlenmesini sağlamış olacak. Haliç, bir bebek gibi bakılması gereken, İstanbul’un en özel ve güzel alanlarından biri. Dünyanın, ‘Altın Boynuz’ diye tanımladığı, değerli bir coğrafya. Bugün, çevreyi koruyan ama aynı zamanda sürdürülebilir bir işlem olarak Haliç’in daimi bir hizmete kavuşmasının günündeyiz” dedi. İmamoğlu, yaklaşık 30 yıldır suyu akmayan Sultanahmet’teki tarihi 3. Ahmet Çeşmesi’ni de vatandaşların kullanımına açtı.


İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyük İstanbul Otogarı ve Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’ndeki Kiptaş Van Blokları’ndaki incelemelerinin ardından Eyüpsultan’a geçti. Gümüşsuyu Mahallesi’ndeki İSKİ Dip Çamuru Susuzlaştırma Tesisi’nde incelemelerde bulunan İmamoğlu, çalışmalarla ilgili İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ve İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı’dan bilgi aldı. Haliç’te yapılan çalışmaları İmamoğlu’na örnekler üzerinden anlatan yetkililer, dip taraması sırasında balık yuvalarının zarar görmesinin önüne geçtiklerini belirtti.

“KURUTULACAK ÇAMUR, HAFRİYAT BÖLGESİNE TAŞINACAK”

Mermutlu ve Canlı’nın anlatımlarına göre, sistem şöyle çalışacak:
İSKİ ve İSTAÇ tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarda, Alibeyköy ve Kağıthane’den gelen dere sularının taşıyıp, Haliç’te biriktirdiği çamuru, “Dregder” diye bilinen bir tarama gemisi ile tarayacak. Taranan çamur, Haliç’in kenarında yapılan “Susuzlaştırma Tesisi”ne pompalanacak. Burada sudan arındırılıp kuru hale getirilen atık, hafriyat bölgelerine taşınacak. Bu sayede nakliye maliyetleri düşecek, koku olmayacak, depolama sıkıntısı ortadan kalkacak, dip taraması ile Haliç’in suyu daha berrak ve dalgalı olacak.

“İKİ BELEDİYE KURUMUNUN ORTAK ÇALIŞMASI DEĞERLİ”

“Dregder” diye tabir edilen dip tarama gemisinin suya indirilişini izleyen İmamoğlu, inceleme gezisini, şu sözlerle değerlendirdi:
“Haliç’teki dip çamurunun süreci, uzun yılların konusu. Şu an burada yapılacak olan işlem, dip çamurunun sistematik bir şekilde, daha mekanik ve otomatik bir kurguyla toplanması. Haliç’in içindeki çamur, dip tarama aracıyla, pompalanma sistemiyle buraya aktarılacak ve bir nevi, deniz suyuyla çamur birbirinden ayrıştırılacak. O çamurun daha kolay nakledilmesi sağlanacak. Bu süreç, Haliç’in sürdürülebilir bir biçimde temizlenmesini sağlamış olacak. Haliç, bize emanet. Bir bebek gibi bakılması gereken, İstanbul’un en özel ve güzel alanlarından biri. Dünyanın, ‘Altın Boynuz’ diye tanımladığı, değerli bir coğrafya. İSKİ’nin sahibi olduğu bu işe İSTAÇ’ın hizmet vermesi, iki belediye kurumunun da dayanışma içinde süreç yönetmesi, bizim için çok değerli. Bugün, çevreyi koruyan ama aynı zamanda sürdürülebilir bir işlem olarak Haliç’in daimi bir hizmete kavuşmasının günündeyiz. Bir araya gelmemizin amacı bu. Çok mutluyuz.”

“BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ”

“4 yılda 280 bin ton çamur çıkarılacak. Şu anda öngörülen, haritada gördüğümüz kadarıyla, Haliç Köprüsü’ne kadar uzanan çamur birikintisinin, neredeyse yüzde 70-75’ini çözmüş olacağız. Bu, devam edecek. 4 yıllık hizmet döneminde biz bunu tasarlıyoruz ama bu devam edecek. Bir de burada, çift vardiya ile bunu daha da artırabilme imkanı üzerine İSTAÇ çalışıyor. Sistematik, sürdürülebilir ve teknolojinin yerli olması da güzel. İçerideki özellikle ayrıştırma süreçleri. Mekanik kısmının da burada büyük oranda tamamlayıcısı yerli firma. Böyle bir dayanışmayla işin çözümlenmesi de bizim için gurur verici. Geçmişten bugüne emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

55 TARİHİ ÇEŞMEDEN İÇİLEBİLİR SU AKACAK

İmamoğlu, Eyüpsultan’ın ardından rotasını Eminönü’ne çevirdi. Yeni Camii önünde aracından inen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş olan tarihi yarımada sokaklarında ve caddelerinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu’nun gün içindeki son durağı, yaklaşık 30 yıldır suyu akmayan Sultanahmet Meydanı’ndaki tarihi 3. Ahmet Çeşmesi oldu. İmamoğlu, İSKİ’nin yıllar sonra su bağladığı tarihi çeşmeyle ilgili Genel Müdür Raif Mermutlu’dan bilgi aldı. Mermutlu, 23’ü restorasyonda olan kentin farklı noktalarındaki toplam 55 tarihi çeşmeyi daha suya kavuşturacaklarının müjdesini verdi. Suya kavuşan çeşmede yüzünü yıkayan İmamoğlu, yetkililerden bilgi alırken, tarihi yapıyı bünyesinde barındıran Cankurtaran Mahallesi Muhtarı Nevin Taş’la da sohbet etti. Çocukluğunun bölgede geçtiğini belirten Taş, tarihi çeşmenin suyunun yaklaşık 30 senedir akmadığı bilgisini paylaştı. İmamoğlu, Taş’a, “Sizin de önderliğinizde burada şerbet dağıtalım. Daha önce de uygulaması olmuş. Ecdadımızın bize bıraktığı, akmayan çeşme kalmasın. Herkes oradan faydalansın. Turistler içsin. İçilebilir su olduğunu da duyuracağız. Yarın öbür gün inşallah bu günler normalleşir, otellere de tanıtım broşürleri koyarız” dedi.

İmamoğlu, Tarihi Yarımada incelemesini, Gülhane Parkı içinden yürüyerek Sarayburnu’nda tamamladı.

Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 16 Mayıs 2020
İmsak 03:51
Güneş 05:38
Öğle 13:05
İkindi 17:01
Akşam 20:23
Yatsı 22:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir