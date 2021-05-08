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Gürpınar'da Kentsel Dönüşüm yıkımı devam ediyor

Beylikdüzü Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi’nde bulunan Güneş Apartmanı'ndaki yıkıma KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile birlikte katılarak incelemeler yaptı.

İSTANBUL 08.05.2021, 18:48 Murat Aydın
Gürpınar'da Kentsel Dönüşüm yıkımı devam ediyor

Beylikdüzü Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi’nde bulunan Güneş Apartmanı'ndaki yıkıma KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile birlikte katılarak incelemeler yaptı. Vatandaşların bir an önce güvenli ve sağlıklı binalarında aileleriyle huzur içerisinde yaşamalarını arzu ettiğini belirten Başkan Çalık, “Gürpınar'da dönüşümü adım adım gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda kararlı olduğumuzu tüm Beylikdüzü halkının bilmesini istiyorum.” dedi.

 

Beylikdüzü’nde riskli binalarda başlatılan kentsel dönüşüm süreci hız kesmeden devam ediyor. Sürecin sıkı takipçisi olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi’nde bulunan Güneş Apartmanı’ndaki yıkım çalışmalarını KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile birlikte yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Beylikdüzü Belediyesi ve KİPTAŞ iş birliğiyle yürütülen yıkım çalışmasında vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Çalık, kentsel dönüşüm çalışması kapsamında bugün burada yaşayan kişilerin hayalini gerçekleştirdiklerini belirtti. Diğer taraftan uzlaşma sürecinin devam ettiğini ve uzlaşmada 2/3’lük çoğunluğun sağlandığını da belirten Çalık, “Bu anlamda destek veren vatandaşları yarı yolda bırakmayacağız. Gürpınar'da dönüşümü adım adım gerçekleştiriyoruz. Bunda da kararlı olduğumuzu tüm Beylikdüzü halkına söylemek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Çalık: Buranın dönüşmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım

İstanbul’daki binaların çok ciddi oranda kırılgan olduğunu hatırlatan Başkan Çalık,“Beylikdüzü’nde öncelikli alanımız Gürpınar Siteler Bölgesi ama birçok binamızda da benzer riskler var. Gürpınar Siteler Bölgesi’nde de dönüşüm yapılması gereken 97 blok var. KİPTAŞ iş birliğiyle 1.etapta dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Ancak burada vatandaşların kafasını karıştırmak isteyenler var. Yerel siyasetçiler insan hayatı üzerinden siyaset yapmayı bıraksın. Zeytinburnu’nda kendi kendine yıkılan bir bina var. Bu binaları gördükten sonra daha da endişeleniyoruz. Çok hızlı bir şekilde binaların yıkılması gerekiyor. Temel atma ve anahtar teslim törenlerini de inşallah hep birlikte yapacağız. Vatandaşların bir an önce güvenli ve sağlıklı binalarda aileleriyle birlikte huzur içerisinde yaşamalarını arzu ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Kurt: En kısa sürede temel atmayı hedefliyoruz

Gürpınar Siteler Bölgesi’nde kentsel dönüşüm için kararlı bir şekilde mücadele verildiğini belirten KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise “Uzlaşı süreçlerimiz biraz ağır ilerliyor. Maalesef uzlaşı anlamında vatandaşların kafasını karıştıran gruplar var. Ama bir şekilde çözüm sağlanıyor. En kısa sürede temel atmayı hedefliyoruz. Bayramdan sonraki pazartesi günü hak sahiplerimizle noter onaylı resmi sözleşmelerimizi imzalamaya başlıyoruz. Biz elimizden geleni yaparak kararlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Tüm organizasyonlarımız hazır. Hedefimiz yazın ortasında temel atmak. Sadece vatandaşlarımızın uzlaşmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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