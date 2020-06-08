Fatih'te 65 Yaş Üstüne özel program
Fatih Belediyesi günlerdir sokağa çıkamayan büyüklerimizi belirli park ve bahçelerde misafir edip, Türk sanat müziği konseri eşliğinde onlara çeşitli ikramlarda bulundu. Parklara gelen vatandaşlar bu hizmetten çok memnun kaldıklarını dile getirdiler.
Fatih Belediyesi günlerdir sokağa çıkamayan büyüklerimizi belirli park ve bahçelerde misafir edip, Türk sanat müziği konseri eşliğinde onlara çeşitli ikramlarda bulundu. Parklara gelen vatandaşlar bu hizmetten çok memnun kaldıklarını dile getirdiler.
Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında son açıklanan genelgeyle 65 yaş üstü vatandaşlar için Pazar günü 14.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkma izni verilmişti. Fatih Belediyesi Fındıkzade Çukurbostan, Çarşamba Çukurbostan Şehir Parkları, Hekimoğlu Meydan Parkı ile Molla Şeref Parkı’nda büyüklerimize için çeşitli ikramlarda bulundu.
Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı’na gelen büyüklerimize belediye ekipleri tarafından maske ve dezenfektandan oluşan set ve su dağıtıldı. Ardından çorba ve çay ikramı yapılarak Türk Sanat Müziği dinletisi gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilen programda, büyüklerimiz Türk Sanat Müziği dinletisine alkışlarla eşlik etti. Yanlarında eşleriyle veya refakatçileriyle birlikte parklara gelen büyüklerimiz keyifli saatler geçirdi.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
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|03:26
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|05:25
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|13:08
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|O
|P
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|28
|53
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|28
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|3. Bursaspor
|28
|46
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|45
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|28
|45
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|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
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|28
|35
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|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
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|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
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|43
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|28
|43
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|40
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|29
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|29
|34
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|29
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|27
|17. Watford
|29
|27
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|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
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|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
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|56
|3. Sevilla
|27
|47
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|27
|46
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|45
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|42
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|33
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|32
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|29
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|27
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016