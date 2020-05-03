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Fatih Sultan Mehmet Ölümünün 539 yılında anıldı

Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ’ın başlangıcı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedip, Bizans İmparatorluğuna son vermesiyle başladı. Osmanlı geniş kıtalara yayılmasında öncü padişahlardan olan Fatih Sultan Mehmet ölümünün 539. yılında anılıyor.

İSTANBUL 03.05.2020, 19:28 03.05.2020, 19:35 Murat Aydın
Fatih Sultan Mehmet Ölümünün 539 yılında anıldı

Fatih Sultan Mehmet 3 Mayıs 1481'de vefat etti. Fatih Sultan Mehmet, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi. Peki Fatih Sultan Mehmet kimdir? İşte Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı İmparatorluğu...

Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ’ın başlangıcı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedip, Bizans İmparatorluğuna son vermesiyle başladı. Osmanlı geniş kıtalara yayılmasında öncü padişahlardan olan Fatih Sultan Mehmet ölümünün 539. yılında anılıyor. İşte Fatih Sultan Mehmet’in hayatı…

Fatih Sultan Mehmet ölümünün 539. yılında anılıyor! Fatih Sultan Mehmet kimdir?

FATİH SULTAN MEHMET HAYATI

Türk İmparatoru II. Mehmed 30 Mart 1432'de doğmuş ve 3 Mayıs 1481'de ölmüştür, Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahıdır. Tarihî kaynaklarda ismi Muhammed şeklinde geçer.İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.

II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen “Ebû'l-Feth” Osmanlı Türkçesi ile daha sonraki dönemlerde ise “Çağ Açan Hükümdar” ve “Kayser-i Rûm” unvanları ile anıldı.

Fatih, İslam Peygamberi Muhammed'in bir hadisine nâil olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde “kahraman” olarak kabul edilmektedir.

NE ZAMAN ÖLDÜ?

Fatih 1481'de, Anadolu'ya doğru yeni bir sefere çıktı. Ama daha yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı’ndaki ordugâhında öldü. Gut hastalığından öldüğü sanılmakla birlikte, zehirlendiği de rivayet edilir. Fatih öldükten sonra vefatı saklandı. Padişahın hamam ihtiyacı var denilerek gizlice cenazesi saraya getirildi. O sırada Şehzade Bayezid’e ve Şehzade Cem’e ulak gönderildi. O sırada asker Fatih’in öldüğünü öğrenip İstanbul’a gelip büyük bir anarşi başladı.

Karamanlı Mehmed Paşa Cem taraftarı olduğu için idam edildi. Her taraf yağmalanmaya başladı. Gayrimüslim tüccarların evlerine ve dükkanlarına saldırıldı. O arada herkes kendi taraftarını tahta çıkarmak için uğraşırken Fatih’in cenazesi sarayda karanlık bir odada unutuldu. Baltacılar kethüdası Kasım isimli bir kişinin II. Bayezid’e yazdığı mektupta sarayda cenazenin yanına gittiğinde 3 gün 3 gece üzerine mum yanmadığını, cesedin kokusundan yanına zor varıldığını söyler. Daha sonra tahnit ustasıyla beraber iç organları çıkarılmış ceset tahnit edilmiş. Cesedi tahnit edebilmek için elbiselerinin çıkarılması gerekiyordu.

Lakin mevsimin sıcak olması dolayısıyla ceset bozulduğu için elbise cesede yapışmıştı. Bu yüzden sol kolunun üzerinden elbise kesildi ve tahnit edildi. Kesik elbise bugün hale Topkapı Sarayı’ndadır. II. Bayezid payitahta gelene kadar o şekilde bekletilmiş. Ölümünden sonra oğlu Bayezid tahta çıktı. Fatih Camii'ndeki türbesinde yatmaktadır. Seferi nereye düzenlediği tam olarak bilinmemektedir. Zira Fatih bu bilgiyi seferin güvenliği açısından çok gizli tutuyor ve kimseye söylemiyordu. Ancak tarihçiler seferin Mısır'a ya da Roma'ya (Papalık) olacağı yönünde tahminler yürütmektedir. Ama başka kitaplar ve tarihçiler ise farklı yerlere fetih düzenleyeceği görüşündeydi. Birlikleri Üsküdar'da topladığı ve hazırlıkları başlattığı için seferin İtalya'ya olma olasılığı günümüz tarihçileri tarafından makul bulunmamaktadır.

FATİH SULTAN MEHMET'İN AİLESİ

Eşleri
Emine Gül-Bahar Hatun – II. Bayezid ile Akkoyunlulara gelin giden Gevherhan Sultan'ın annesidir.
Helena Hatun – Mora Despotu olan Demetrus’un kızıdır.
Alexias Hatun – Bizans prenseslerindendir.
Gülşah Hatun – Karamanoğulları Beyliği’nden İbrahim Bey’in kızı, Karaman Sancakbeyi Şehzade Mustafa' nın annesidir.[69]
Sitti Mükrime Hatun – Dulkadiroğlu Süleyman Bey’in kızı.
Çiçek Hatun – Türkmen Beyi kızı veya cariye Cem Sultan’ın annesidir.
Anna Hatun – Trabzon İmparatoru’nun kızıdır. Evlilikleri kısa sürmüştür.
Hatice Hatun – Zağanos Paşa'nın kızıdır. Fatih boşamıştır.

Erkek çocukları
II. Bayezid
Mustafa
Cem Sultan
Kız çocukları
Gevherhan Hatun, Akkoyunlu Uzun Hasan’ın oğlu Uğurlu Mehmet Bey ile evlendi.

Mirası
İstanbul Boğazı üzerinde Fatih’in anısına inşa edilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 3 Temmuz 1988'de kullanıma açılmıştır. İstanbul'un Fatih ilçesindeki Fatih Parkı'nda II. Mehmed'in bir heykeli bulunmaktadır.

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