EvdeKal İBB Panaroma ile İstanbul'u havadan gez

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Coğrafi Bilgiler Müdürülüğü, yayına aldığ İBB Panorama web sitesiyle, sizleri İstanbul'da keyifli bir gezintiye çıkarıyor. Site üzerinde erişime açılan 360 derecelik Gigapixel kameralar ve Turizm kameraları üzerinden İstanbul'un farklı semtlerini görebiliyorsunuz.

Panorama'da, Süleymaniye, Kuzguncuk, Çamlıca, Ataşehir, Emirgan, Galata, Eyüp ve Beylerbeyi dahil olmak üzere 28 mekanı ziyaret edebilirsiniz. Semtleri Turizm kameraları üzerinden video formatında da görebilmeniz mümkün.

Bunun için sağ alt köşede yer alan mekan listesinden istediğiniz semti seçmeniz yeterli. Sağ üst köşede bulunan haritadan ise konumunuzu ve görüntülemek istediğiniz bölgeyi net bir şekilde tespit edebiliyorsunuz.

İstanbul'da çıktığınız bu keyifli gezntide gördükleriniz arkadaşlarınızla da paylaşabileceğinizi söyleyelim. Ekranda bulunan fotoğraf tuşuna basarak 1:1, 3:4, 3:2 ,16:9 formatlarında fotoğraf çekebliyorsunuz. Hatta isterseniz ekran görüntüsü alma seçeneğiyle tüm ekranı paylaşabilmeniz de olası.

Fotoğrafı çektikten sonra Panaroma size birbirinden farklı paylaşım seçenekleri sunuyor. Facebook ve twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabildiğiniz gibi arkadaşlarınıza mail olarak da gönderebiliyorsunuz. Arzu ederseniz görseli bilgisayarınıza indirebileceğinizi de ekleyelim.

Bu arada Panoroma üzerindeki Gigapixel kameraların Turizm kameralarına kıyasla daha verimli çalıştığını belirtelim Turizm kameraları bazı tarayıcılarda açılmayabiliyor. Yine de Panoroma, özellikle sokağa çıkma yasağı olan günlerde İstanbul'un özlediğiniz semtlerini görebilmek için harika bir yol.