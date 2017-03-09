Esenyurt'ta hurdalık alev alev yandı

ESENYURT'ta gece saatlerinde bir hurdalıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler hurdalığı sarınca uykudaki Suriyeli 8 kişi hurdalıkta uyudukları yerden kendilerini dışarıya zor attı.

8 SURİYELİ SON ANDA KURTULDU



Yangın, Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinlen bilgiye göre, gece saat 23:45 sıralarında 1347 Sokak'ta bulunan bir hurdalıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm hurdalığı sararken, bu sırada da içeride uyuyan 8 Suriye vatandaşı uykularından fırlayarak kendini son anda dışarı attı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan hurdalığa müdahale etti.

1 KİŞİ YARALANDI



Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri de yangın sırasında kolundan hafif yaralanan Suriyeli bir vatandaşa ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangını tamamen söndürürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası hurdalık kullanılamaz hale gelirken, Suriyeli vatandaşlar çaresiz bir şekilde ortada kaldı.

ALEV ALEV YANDI



Hurdalıkta çıkan yangın bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde hurdalığın alev alev yanarken itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için yoğun çaba gösteriyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.