Ekrem İmamoğlu ve Eşi Dilek İmamoğlu'nun projesine ilk fidanı dikti

BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte yeni oluşturulan 8 Mart Hatıra Ormanı’nda fidan dikti. Dilek İmamoğlu’nun bir yıldır üzerinde çalıştığı proje, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ilk fidanların dikilmesi ile hayata geçirildi. Törende konuşan Dilek İmamoğlu, “Özgür, adil, barışçıl bir dünya, ancak eşitlik temeli üzerinde kurulabilir. Ağaçlar varsa yeryüzünde hayat vardır; tıpkı kadınlar gibi. Kadın varsa sevgi, şefkat, barış, huzur vardır. Kadın varsa hayat vardır, kadın varsa dünya vardır” dedi. İstanbul’un güçlü bir kadın kenti olmasını istediğini belirten İBB Başkanı İmamoğlu, “İyiler her zaman kazanır. İyilikten geri durmayacağız. Aklına böyle biraz öfkeli bir cümle söylemek gelen bir siyasi, hemen aklına annesini getirsin. Anne müthiş bir vicdandır” şeklinde konuştu. İmamoğlu, gazetecilerin, Dünya Kadınlar Günün kutladığı tweet ile ilgili sorusunu da, “Biz memleketin her şahsına 83 milyon insan olarak bakıyoruz. Tümüyle iyi duygularla yazılmıştır dünkü mesajımız. Sağında, solunda, arkasında, önünde hiç kimse bir şey aramasın. İçi tamamen iyi duygularla doludur. İyi duygular kazanır, iyilik kazanır. Biz bu memleketteki tüm kötülükleri defetmek istiyoruz” diye yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Büyükçekmece’deki 8 Mart Hatıra Ormanı’nın ilk fidanlarını dikti. İBB kadın çalışanları adına dikilen fidanların ilk can sularını da veren İmamoğlu çiftine, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ile başta İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu olmak üzere çok saylıda İBB Bürokratları ve kadın çalışanları eşlik etti.

BEYZA ADIGÜZEL: “İSTANBUL’DA KADIN EMEĞİ DAHA ÇOK HİSSEDİLİYOR”

Törende ilk konuşmayı, Şehir Hatları’nda kısa bir süre önce göreve başlayan gemi personeli Beyza Adıgüzel yaptı. İBB çalışanları adına konuşan Adıgüzel, “İstanbul’da kadın emeğinin her geçen gün daha da hissedildiği bir zamanı yaşıyoruz. Böylesine anlamlı bir günde bize armağan edilen 8 Mart Hatıra Ormanı için Dilek İmamoğlu’na ve Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na çalışma arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

-ERKEK EMEKÇİLERİ DE SELAMLADI-

Personeli Adıgüzel’in ardından kürsüye çıkan İBB Başkanı İmamoğlu konuşmasına, emekçi kadınlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Fidan dikimi yapılacak alandaki erkek çalışanlara dönerek onlara hitap eden İmamoğlu, “Tabii bu arada ağaç dikimine yardımcı olacak olan beyefendiler de var. Emekçileri de selamlıyorum” dedi.

-KADININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRMALIYIZ-

8 Mart Kadınlar Günü’nde erkek yöneticilerin kadınlara biraz hesap vermesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, “Sorumluluğun, özellikle erkek olarak sorumluluğun büyük bir kısmı yöneticilere ait. Bugün kadınlarla ilgili bu sorunun cevabını bulmamız şart. Ben, İstanbul'un güçlü ve mutlu bir kadın şehri olmasını çok arzu ediyoru. Bunun olabilmesi için koşullar var. Kadınların önündeki bütün engelleri kaldırabilmek, yaşamla ilgili engelleri kaldırabilmek, iş edilmeleri ile ilgili engelleri kaldırabilmek. Günün sonunda hayatı doya doya özgür bir biçimde yaşamalarını sağlayabilmek. Dolayısıyla bir yönetici olarak, gerçekten bu anlamda kendimi sorumlu hissediyorum ve her anımda bunu yok etmek, bu olumsuz ortamı dağıtmak adına elimden gelen çabayı da ortaya koyuyorum; cesur bir biçimde yapmaya da devam edeceğim” dedi.

-HAYATIMDAKİ DÖRT KADIN-

İmamoğlu, hayatının belirli dönemlerinde; dört kadının yüksek etkileşimini yaşadığının altını çizerek, şöyle konuştu: