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Ekrem İmamoğlu çılgın projesini açıkladı!

İBB’nin sporla ilgili master planı oluşturmak için gerçekleştirdiği İstanbul Kenti Spor Master Planı Çalıştayı’nda konuşan İmamoğlu, "Benim için çılgın proje İstanbul’da spor yapmayan çocuğun kalmamasıdır" dedi.

İSTANBUL 11.07.2021, 14:44 Murat Aydın
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Ekrem İmamoğlu çılgın projesini açıkladı!

YENİKAPI/İSTANBUL- İBB’nin sporla ilgili master planı oluşturmak için gerçekleştirdiği İstanbul Kenti Spor Master Planı Çalıştayı’nda ikinci günü oturumları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Spor vizyonunun politika ve stratejilerinin oluşturulması amacıyla toplanan çalıştayda konuşan İmamoğlu, “Bugün burada bulunan herkesten özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için yapacağımız etkinliklere destek olmalarını, bizlere yeni fikirler sunmalarını bekliyoruz. Benim için çılgın proje İstanbul’da spor yapmayan çocuğun kalmamasıdır. Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki, ülkemizin geleceğini belirleyecek etkenlerden biri, çocuklarımızın spor yapma oranları olacak” ifadelerini kullandı. Çalıştay temaları arasında ‘Kadın ve Spor’un yer almasından mutluluk duyduğunu paylaşan İmamoğlu, Şanlıurfalı minik hentbolcu Merve Akpınar’ın maruz kaldığı ayrımcılığı anımsatarak, “Sizlere ‘yanınızdayız, arkanızdayız, destekliyoruz’ dememiz, haddimize değil. Kadınların isterlerse ve odaklanırlarsa, spor konusunda da erkeklere hiç ihtiyaç duymadan, en iyisini yapacağını biliyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’da 30 yıllık dönemini kapsayacak İstanbul Kenti Spor Ana Planı oluşturmak için düzenlediği çalıştayın ikinci günü Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Spor alanında yapılacak yatırım ve hizmetlerin belirli bir program dahilinde ilerlemesinin alındığı ele alındığı çalıştay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Konunun paydaşları olan akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, uzmanlar; spor kulübü, basın ve medya kuruluşları temsilcileri ve yazarların yer aldığı çalıştaya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı,  SPOR İSTANBUL Genel Müdürü İ. Renay Onur ve İstanbul BBSK Kulübü Başkanı Fatih Keleş başta olmak üzere spor kulüplerinin temsilcileri katılım gösterdi.

“ÇALIŞTAYIN ÖNEMLİ KATKI SUNACAĞINA İNANIYORUM”

Sporla ilgili dünyadan ve Türkiye’den veriler sunarak konuşmasına başlayan Başkan İmamoğlu, insanların kırlarda, ormanlarda bulduğu hareket özgürlüğünden kentlerde mahrum kaldığını söyledi. Teknolojinin de etkisiyle hareketsiz yaşamın çok büyük boyutlara ulaştığını, kentlerin spor kültürüne uzak kalabalıkların mekanına dönüştüğünü kaydetti. İstanbul halkının, dünyadaki her kentin sakinleri gibi yeşili, temiz havayı, hareket etmeyi özlediğini ve istediğini belirten İmamoğlu, ilçe belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği Yaşam Vadisi projelerini, İstanbul’un 15 farklı bölgelerine taşımak için projeler yürütmeye başladıklarını aktardı. “Amacımız, insanlarımızı doğaya, spora ve aktif bir hayata çekebilmek” diyen İmamoğlu, çalıştaydan umduğu faydayı, “İstanbul’da   yaşam kalitesini artırmak. Sporu bir yaşam kültürü olarak benimseyen, olimpik değerlere sahip çıkan bir kent yaratmak” şeklinde açıkladı. 

İMAMOĞLU:  “İSTANBUL’UN SPOR MASTER PLANI YOK”

Çalıştaya katkı sunan katılımcıların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmayı çok önemsediklerine kaydeden İmamoğlu, “Sizden öğreneceklerimizle, bu muhteşem kente uzun vadeli bir spor master planı hazırlamak ve uygulamak istiyoruz. Çünkü pek çok alanda olduğu gibi, spor alanında da bir master planımız yok” dedi. Sosyal ilerlemenin sporla mümkün olabileceğinin altını çizen İmamoğlu, kendi yaşamından örnek verdi. Beden eğitimi hocasının sayesinden atletizmle tanıştığını aktaran İmamoğlu, küçük yaşta tanıştığı atletizm branşı sayesinde sporun kazandırdığı programlı çalışma alışkanlıklarının ve disiplinin yararlarını bugün de yaşadığını kaydetti.

SPOR YAPAN ÇOCUK ORANI ARTSIN

Programlı çalışan, kendine güvenen, bedeniyle ve yetenekleriyle barışık yaşayan, spor yoluyla sosyalleşen, notlarını yükselten gençlerin Türkiye’yi çok farklı yerlere taşıyacağını söyleyen İmamoğlu, “Çalıştayımızda spor ve eğitim konusu, farklı boyutlarıyla değerlendirilmesi bizim için çok önemliydi. Bugün burada bulunan herkesten özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için yapacağımız etkinliklere destek olmalarını, bizlere yeni fikirler sunmalarını bekliyoruz. Benim için çılgın proje İstanbul’da spor yapmayan çocuğun kalmamasıdır. Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki, ülkemizin geleceğini belirleyecek etkenlerden biri, çocuklarımızın spor yapma oranları olacak”

“KADINLAR İSTERLERSE EN İYİSİNİ YAPAR”

8 konu başlığının yer aldığı çalıştayda Spor ve Kadın başlığını görmekten tüm katılımcılar gibi mutlu olduğunu özellikle ifade eden İmamoğlu, Şanlıurfalı minik hentbolcu Merve Akpınar’ın söylediklerini anımsatarak şöyle devam etti:

“Merve’nin yaşadıklarını ilkokuldayken bir arkadaşının yaşadığına tanık oldum. Aradan neredeyse 40 yıl geçti. Ne kadar acı. Yapacağımız çalışmaların tamamında kadınları en önemli bileşenlerden biri olarak görmezsek, büyük hata yaparız… Genç kızlarımıza güvenip, voleyboldaki yapılanmayı farklı branşlara da taşıdığımızda, ulaşacağımız başarıların sınırı yok. Bugün burada bulunan kadınlardan özel ricam, bu konuda daha etkin olmaları. Her alanda olduğu gibi spor konusunda da kadın yönetici sayısı arttığında gelişmenin hızlanacağını öngörmek zor değil. Uluslararası birçok araştırma şu basit ama çarpıcı gerçeği işaret ediyor. Gençliğinde spor yapmış kadınlar, sadece spor alanında da değil, farklı kurumlarda, şirketlerde, akademik dünyada daha başarılı oluyorlar. Spor özgüvenlerini geliştiriyor, toplumsal önyargıları yıkmalarını kolaylaştırıyor. Genç kızlarımızı hareketsiz yaşamdan, farklı çevrelerin baskısından kurtarmak yine sizlerin elinde. Merve kızımızın yaşadıklarını, ülkemizde sayısız kadının spor sahalarında yaşadıklarını daha geniş kitlelere anlatarak ve zorlukları birlikte yenerek ülkemizin kaderini değiştirebilirsiniz. Sizlere ‘yanınızdayız, arkanızdayız, destekliyoruz’ dememiz, haddimize değil. Kadınların isterlerse ve odaklanırlarsa, spor konusunda da erkeklere hiç ihtiyaç duymadan, en iyisini yapacağını biliyoruz.”

İSTANBUL KENTİ SPOR MASTER PLANI ÇALIŞTAYI 

İBB, kentin spor alanındaki geleceğini planlamak için ilgili tüm paydaşların katılımıyla İstanbul Kenti Spor Master Planı Çalıştayı düzenliyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan İstanbul Kenti Spor Ana Planı oluşturma çalıştayı ile sporun ve olimpiyat ruhunun geniş kitlelere yayılması, spor kültürünün oluşturulması, fiziksel aktivite düzeyinin arttırılarak sağlıklı ve sportif bir toplum oluşturulması, spor alanında yapılacak yatırım ve hizmetlerin belirli bir program dahilinde halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde ilerlemesi için yapılması gerekenler konuşuluyor.

İlk gün online birleşimlerin yapıldığı çalıştayın ikinci günü, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yüz yüze yapılıyor. 

8 KONU BAŞLIĞI

“Spor Hizmetlerinin Çeşitliliğini ve Erişilebilirliğini Artırarak Kentin Spor İmkânlarını Genişletmek” hedefine ulaşmak için oluşturulacak stratejilere temel oluşturmak adına düzenlenen çalıştayda sekiz konu başlığı ele alınıyor.

Konu Başlıkları - Temalar

1. Spor ve Yeni Yönetim Modelleri

2. Spor ve Eğitim

3. Spor ve Kadın

4. Spor ve Medya

5. Sporun Toplumsal Etkileri ve Sosyal Sorumluluk

6. Spor ve Kent Yaşamı

7. Spor, Bireysel Gelişim ve Sağlık

8. Performans Sporları ve Kulüpler

#Ekremİmamoğlu #ÇılgınProje #spor #çocuk
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