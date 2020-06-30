Dikilecek ağaçları vatandaş seçti

Beylikdüzü Belediyesi’nin yürüttüğü peyzaj düzenlemeleriyle Beylikdüzü tazeleniyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği, “Beylikdüzü’nün cadde, sokak ve parklarında hangiağaçları görmek istiyorsunuz?” anketi sonucu vatandaşlar ıhlamur ve çınar ağacı seçeneklerinden en fazla oyu ıhlamur ağacı için kullanmıştı. Bunun üzerine hareketegeçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yoğunlukla ıhlamur olmak üzere çınar ağaçlarının da dikimini özenle sürdürüyor.

Doğaya yapılan yatırımları her zaman öncelikli tutan ve yeşil alan hedefini daha da üst seviyelere taşımakiçin adımlar atan Beylikdüzü Belediyesi çalışmalarına hızla devam ediyor. Beylikdüzü genelinde

ağaçlandırma çalışmaları ekiplerce özenle sürdürülürken dikilecek ağaçlara bu kez vatandaşlar karar verdi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği,

“

Beylikdüzü’nün cadde, sokak ve parklarında hangi ağaçları görmek istiyorsunuz?” anketinde ıhlamur ve çınar ağacı seçenekleri yer aldı. Binlerce vatandaşın katıldığı anket sonucunda ıhlamur yoğun bir şekilde

oylanırken Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede dikimlere hızla başladı.

Başkan Çalık, yoğunlukla ıhlamur olmak üzere çınar ağacı da dikilen alanlardan ilki olan Atatürk Bulvarı’nda çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Ağaçların dikimlerine Gürpınar Mahallesi’nin Ulusal Caddesi’nde devam edilirken belirlenen tüm alanlarda çalışmalar sürecek.

“Daha Yeşil Beylikdüzü Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Ağaç dikim çalışmalarını yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Sosyal medya hesaplarımız üzerinden bir anket başlattık ve vatandaşlarımıza Beylikdüzü sokaklarında hangi ağacı

görmek istediklerini sorduk. Anket sonuçlarında ıhlamur yüksek bir oy alırken çınar ağacını da tercih eden çok vatandaşımız oldu. Bu sebeple ıhlamur ve çınar ağaçlarımızın dikimine Atatürk Bulvarı’ndan başladık.

Yeşil alan hedefimizi büyüterek hep daha yukarılara taşımak için yola çıkmıştık. İstanbul nefes olma yolunda daha yeşil bir Beylikdüzü için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.