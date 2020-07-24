Çocuklu annelere ücretsiz İstanbulkart uygulaması başlıyor!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 0 – 4 yaş aralığında çocuğu olan annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını içeren vaadi bugünden itibaren hayata geçiyor. Geçen hafta toplanan İBB Meclisi’nin ardından UKOME de küçük çocuklu annelere ücretsiz İstanbulkart verilmesini içeren düzenlenmeyi onayladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Harbiye İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir'in başkanlığında düzenlenen toplantıda kurumların UKOME üyeleri ile esnaf ve ilçe belediyesi temsilcileri de yer aldı.

Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri arasında bulunan 0 – 4 yaş (0 – 48 ay) aralığında çocuğu olan annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını içeren rapor ele alındı. Görüşlerin belirtilmesinin ardından oylanan rapor oy birliğiyle onaylandı.

Karar annelerin sosyal hayata katılımını artırmak ve aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla alındı. Kararla ulaşım hareketliliğini artırmak, toplu ulaşımı teşvik etmek, özel araç kullanımını ve buna bağlı olarak otomobil kullanımından kaynaklı karbon salınımını azaltmak da hedefleniyor.

MECLİSTE ONAYLANMIŞTI

İBB Meclisi de 17 Temmuz'daki kararıyla 4 yaşa kadar çocuğu olan çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesini ve ücretsiz taşıma bedelinin belediye bütçesinden karşılanmasını onaylamıştı.