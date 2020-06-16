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Cezaevinin yerine yeni bir yaşam alanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eski Bayrampaşa ceza evinin bulunduğu bölgeye yeni yaşam alanı inşa etti. İsmetpaşa Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. 2 bin 270 konut, anahtar teslime hazır hale geldi.

İSTANBUL 16.06.2020, 12:22 Murat Aydın
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Cezaevinin yerine yeni bir yaşam alanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eski Bayrampaşa ceza evinin bulunduğu bölgeye yeni yaşam alanı inşa etti. İsmetpaşa Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. 2 bin 270 konut, anahtar teslime hazır hale geldi. Konut sahibi aileler, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, Kiptaş yetkilileri ve İmar AŞ Genel Müdürü Onur Soytürk ile yeni evlerini gezdi.

Eski Sağmalcılar Cezaevinin olduğu bölge, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenilendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kiptaş tarafından yapılan proje, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığınca yürütüldü. Proje kapsamında tamamlanan 2 bin 270 konutun yanı sıra 200 ticari birim de bulunuyor. Anahtar teslimine hazır olan daireleri gezen hak sahipleri, bugün itibari ile teslim tutanaklarını imzalıyor.

YAŞAM ALANI

80 bin metrekarelik alan içerisinde 2 bin 270 konut, 200 ticari birim bulunan proje anaokulu, gündüz bakımevi, marketler, sosyal tesisler, sağlık hizmetleri, camii gibi hizmetleri de içinde barındırıyor. Daire sahipleri ile birlikte konutları gezen İmar Aş Genel Müdür’ü Onur Soytürk, proje alanı içerisinde her daire için otopark, sosyal olanaklar, çocuk parkı ve peyzaj öğeleriyle nitelikli bir yaşan alanı oluşturduklarını söyledi. Soytürk, “Şu anda hak sahibi ailelerimizi yeni dairelerini kontrol amaçlı gezdiriyoruz. Onların açıkçası mutluluğuna şahit oluyoruz. İçeri girdikleri andan itibaren mutlulukları gözlerinden okunuyor. Küçük çocuklar kendi odalarını geziyorlar. Oyun alanında oynama başladılar. Bu projeyi bitirmiş olmak, bitiren ekibin bir parçası olmak bizler için de gurur verici” dedi.

DEPREME DAYANIKLI EVLER

Daire teslimlerinin başlaması ile birlikte eski cezaevinin olduğu bölgede yeni bir hayat başladığını vurgulayan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, konutların sağlıklı ve depreme dayanıklı alanlar olduğuna da dikkat çekti. İstanbul’un kırılgan konut stokunun bir an önce yenilenmesi gerektiğini söyleyen Kahraman, şöyle devam etti:

“Bugün özellikle bu alanda olmanın önemi şu; İstanbul’da yeni yönetimle birlikte ilk kez bir proje alanını teslim ediyoruz. Tabii ki bunun da haklı gururunu yaşıyoruz. Bugünden sonra umarız ki Bayrampaşa örneğinde olduğu gibi tüm İstanbul için benzer projelere imza atalım ve tüm İstanbul’da bunları gerçekleştirelim.”

SAĞLIKLI, HUZURLU BİR YAŞAM

Bölgede alışveriş merkezleri, sağlık tesisleri, anaokulu, gibi yapıların yanı sıra Hamidiye, Halk Ekmek, Ağaç AŞ, İstanbul Kitapçısı gibi İBB iştirakleri ve birimlerinin de dükkanları olacak. Projenin yalnızca konut teslimi değil İstanbullular için yeni bir yaşam alanı olduğunun altını çizen Kahraman “2 bin 270 konut, aile demek ve bu da yaklaşık 10 bin kişilik yaşam alanı demek. 10 bin insan İstanbul’da artık daha sağlıklı daha huzurlu bir yaşama kavuşacak” dedi.

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