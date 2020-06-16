Çevreyi kirletene cezai müeyyide uygulansın

Koronavirüs salgını normalleşme hamleleriyle her şey daha kötüye gitmeye başladı. Zeytinburnu-Yenikapı arasında kalan sahil şeridinde yenilen çekirdek kabuklarının yere atılmasından, alkollü içki şişelerine, su şişeleri, bardak gibi çok sayıda kallanılan atık malzeme deniz kenarındaki taşların arasına atılarak adeta çop yığını oluşturuluyor.

Belediyeler her gün belirli saatlerde parklarda temizlik yapsada, deniz kışısında atılan atıklar pislik olarak orada kalıyor. Hem deniz kışısını kirletmesi, hem sağlık açısından yayabileceği olası virüslerle birlikte gözen çirkin bir görüntü oluşturması dikkat çekiyor.

Bunun nasıl önlenebileceği ile ilgili yaptığımız görüşmelerde, umuma açık bölgede öncelikle alkollü içki içilmesinin yasaklanması, yasagğa uymayanlara para cezası kesilmesi önerileri gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulamayı yapabileceği gibi sokaklarda görev alan bekçilerin de bu görevi yerine getiribeleciği tavsiye ediliyor.

Yine Sahil ile birlikte İstanbul'un tarihi surlarının özellikle Silivrikapı ve Belrad Kapı'ının Fatih sınırları içiresinde kalan iç bölesinde bulunan Futbol sahasının karşısında daha akşam olmadan araçlar pparkedilerek açıkhava meyhanesine çevriliyor. Bölge halkı da burada umuma açık alanın bu şekilde kullanılmasından şikayetçi.

İstanbul ve Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konulara el atıp umuma açık alanlarda rahatsız edici bu davranışların yapılmaması gerektiği ifae ediliyor.