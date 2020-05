Canan Kaftancıoğlu'ndan Beylikdüzü'ne ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Beylikdüzü’ne ziyaret gerçekleştirdi. Kaftancıoğlu ve beraberindeki heyet, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte belediyenin olası durumlarda Afet Koordinasyon Merkezi olarak kullanacağı fakat pandemi sürecinde gıda hizmeti için kullanılan alanını, Yaşam Bahçesi’ni ve yapımında sona gelinen Cemevi ve Kültür Merkezi’ni yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Beylikdüzü’nde yapılan işlerin İstanbul’un her yerinde hissedildiğini belirten Kaftancıoğlu, tüm hizmet ve çalışmalar için Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve belediye çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu beraberindeki heyetle Beylikdüzü’ne ziyarette bulundu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Av. Turan Taşkın Özer ve ilçe yönetimi, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcıları ve müdürlerinin eşlik ettiği ziyarette Beylikdüzü’nün önemli proje alanları ziyaret edildi. İlk durak olarak Afet Koordinasyon Merkezi’nin pandemi sürecinde gıda hizmeti için kullanılan alanını yerinde inceleyen Kaftancıoğlu, çalışanlara özveriliyle yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Ziyaretlerin devamında Başkan Çalık, Beylikdüzü ve İstanbul’a nefes olma hedefini güçlendirecek bir proje olarak hayata geçen Yaşam Bahçesi ve tüm inançları kucaklayan yönetim anlayışının yansıması olan ve yapımı devam eden Cemevi ve Kültür Merkezi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“Beylikdüzü’nde Yaptığınız Her Şey İstanbul’un Her Yerinde Hissediliyor”

Yaptığı bir dizi ziyaretin ilk durağı olarak gıda hizmeti verilen alanı ziyaret eden Kaftancıoğlu, “Sahada, sokakta olan belediye çalışanları da en az sağlık çalışanları kadar bu sürecin kahramanları. Sayenizde bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Hepinizin emeğine sağlık, iyi ki varsınız” dedi. Burada gerçekleşen ziyaret sonrasında Yaşam Vadisi 3.etaba teğet 20 dönümlük alanda hayat bulan Yaşam Bahçesi’ni dolaşan ve Başkan Çalık ile fide diken Kaftancıoğlu, İstanbul için yeşil alanların ve kent tarımının ne denli önemli olduğuna değindi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yaşam Bahçesi beni en çok heyecanlandıran işlerden biri oldu. 20 dönümlük bir alanda bahçemizi oluşturduk ve hızlıca her mahallemizde tespitlerimizi yaptık. Birlikte üretirken gelecek nesillere de önemli bir miras bırakacağız” diyerek Yaşam Bahçesi’ne ilişkin detaylı bilgileri paylaştı. Ziyaretlerin son durağı olan ve yapımında sona gelinen Cemevi ve Kültür Merkezi proje alanını da gezen Kaftancıoğlu, “Burada yaptığınız her şey sadece Beylikdüzü’nde değil İstanbul’un her yerinde hissediliyor. Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ve ilçe yönetimimize emekleri için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.