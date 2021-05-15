banner314

banner325

Son Dakika

Bisikletli Zabıta Ekipleri görev başında

İBB Bisikletli zabıta ekipleri oluşturdu. Bisikletli Zabıta ekipleri, daha çok, İstanbul’un turistik meydanlarında ve sahillerde görev yapacak. Haberi, sosyal medya hesaplarından Başkan İmamoğlu duyurdu. 

İSTANBUL 15.05.2021, 16:11 Murat Aydın
Bisikletli Zabıta Ekipleri görev başında

İBB, doğa dostu bir çözümle kent genelindeki zabıta denetimlerinde ciddi bir tasarruf kapısı açtı. MTV, trafik sigortası, muayene, periyodik bakım, kasko ve akaryakıt gibi masrafları olmayan “Bisikletli Zabıta” birimini kurdu. Göreve başlayan ekipler, atlı zabıtalarla birlikte Beyoğlu, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ile Üsküdar Meydanı ve Salacak’ta devriye attı. Bisikletli Zabıta ekipleri, daha çok, İstanbul’un turistik meydanlarında ve sahillerde görev yapacak. Haberi, sosyal medya hesaplarından Başkan İmamoğlu duyurdu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin marka değerine katkı yapacak bir ilke daha imza attı. İnsan sağlığı ve çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yaratan Bisikletli Zabıta birimini kurdu. Ekipler, ilk devriyelerini İstanbul’un sembol meydanlarında attı. Bisiklet kullanımı, İBB’nin zabıta hizmetlerini yaşama geçirme konusundaki manevra alanını genişletmenin yanı sıra ciddi bir yakıt tasarrufuna da kapı açtı. 

İMAMOĞLU DUYURDU

Son dönemde kullanımında artış gözlenen bisikletten, İBB hizmetlerinde de yararlanılmaya başladığının haberini Başkan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından şöyle duyurdu:

 “Bisikletli Zabıta. İstanbul’un önemli noktalarında bisikletli ve atlı zabıtalarımız göreve başladı. Bu bayramda Bisikletli Zabıtamız; Beyoğlu, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ile Üsküdar Meydanı ve Salacak’ta Atlı Zabıta ile birlikte görev yaptılar.”

PANDEMİDE BİSİKLET TERCİHİ ARTTI

Son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi veren İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy da şunları kaydetti: 

“Geçen yıl İBB Zabıta Teşkilatımıza kazandırdığımız ve tarihinde ilk olan İBB Atlı Zabıta birimine bu yılda yine tarihinde bir ilk olan İBB Bisikletli Zabıta ekiplerini dâhil ettik. İnsana, doğaya saygılı, elektrikli çevre dostu araçlar ile Zabıta denetim hizmetlerini geliştirmeye devam edeceğiz. Ülkemizde pandeminin de etkisi ile birlikte bisiklet kullanımında ciddi oranda artış gözlemlendi. Uzun yıllar bisiklete binmeyen insanlar hem sağlıklarını korumak hem spor yapmak hem de sosyal mesafe açısından toplu taşıma araçlarını kullanmadan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için bisikletli yaşamı tercih etmeye başladılar.” 

DÜŞÜK MALİYETLİ VE ÇEVRECİ DENETİM

Bir aracın yıllık giderlerinde MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi), trafik sigortası, muayene, periyodik bakım, kasko ve akaryakıt gibi kalemler yer alıyor. Bunlar üst üste toplandığında ciddi bir maliyet ortaya çıkıyor. Son yıllarda kamu hizmetlerinde gereksinim duyulan araçların artmasıyla birlikte kurumların mali kaynakları üzerindeki baskı da büyüyor. 

Doğa dostu bir çözümle kaynak kullanımında önemli bir verim elde etmeye başladıklarına değinen İBB Zabıta Daire Başkanı Ulusoy, şu bilgileri paylaştı:

 “Motorlu araçlar ile sürdürülen zabıta hizmetleri artık bisiklet ile de entegre edilerek yıllık maliyet planında büyük oranda tasarruf sağlanması planlandı. İstanbul’da nüfus yoğunluğuna paralel yaşanan trafik problemleri, hava kirliliği ve gürültü hem insan sağlığını hem de kent yaşantısını olumsuz yönde etkilemektedir. Sağlıklı, ekonomik ve doğa dostu olan bisiklet, kent içi ulaşım problemlerinde en önemli çözümlerden biri olarak görülmektedir. Doğalgaz ve petrol gibi fosil yakıtların kullanımı sonucu ortaya çıkan karbondioksit gazı, çevreyi tehdit eden faktörler arasındadır. Bisikletli ulaşım, karbon salınımını azalttığı için çevre dostudur. Motorlu araçlar ile sürdürülen zabıta hizmetlerinin bir kısmı artık Atlı Zabıta ekiplerinin yanı sıra Bisikletli Zabıta ekipleri ile çok daha ekonomik, sağlıklı ve doğa dostu olan bisikletlerle yürütülecek. Bisikletli Zabıta ekipleri, İstanbul’un turistik meydanlarında ve sahillerde denetimlerini sürdürecekler.”

#imamoğlu #ibb #atlızabıta #bisiklitlezabıta #istanbul
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 15 Mayıs 2021
İmsak 06:16
Güneş 07:41
Öğle 13:22
İkindi 16:23
Akşam 18:54
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 39 62
6. Hatayspor 39 61
7. Alanyaspor 39 57
8. Karagümrük 39 57
9. Gaziantep FK 39 55
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 39 49
12. Rizespor 39 48
13. Kasımpaşa 39 46
14. Malatyaspor 39 45
15. Başakşehir 39 45
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 39 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 39 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 36 83
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 35 60
6. West Ham 35 58
7. Tottenham 35 56
8. Everton 35 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 35 49
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 35 41
14. Southampton 35 40
15. Burnley 35 39
16. Newcastle 36 39
17. Brighton 35 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 36 80
2. Real Madrid 36 78
3. Barcelona 36 76
4. Sevilla 36 74
5. Real Sociedad 36 56
6. Real Betis 36 55
7. Villarreal 36 55
8. Celta de Vigo 36 50
9. Athletic Bilbao 36 46
10. Granada 36 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 36 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 36 34
17. Huesca 36 33
18. Real Valladolid 36 31
19. Elche 36 30
20. Eibar 36 30
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir