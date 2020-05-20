Bayram öncesi Mezalkılkar yıkanıp temizlendi

İBB, kent genelindeki mezarlıklarda yıkama çalışması başlattı. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca İstanbul’un her iki yakasında, tüm inançlara ait toplam 195 civarında mezarlık alanı yıkanıp temizlendi. Bu süreçte, deniz yüzeyi temizlik çalışmaları da hız kesmeden sürdürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kendisine bağlı mezarlıklarda yıkama ve süpürme çalışması başlattı. Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında İstanbul genelindeki tüm inançlara ait mezarlıkların, içerisinde bulunan yollar ve çevresi tam donanımlı ekipler tarafından temizlendi. Mekanik süpürme araçların giremediği dar ve elverişsiz noktalarda ise temizlik çalışmalarını elle süpürme ekipleri devraldı.

ÇALIŞMALARA 416 PERSONEL KATILDI

İSTAÇ tarafından gerçekleştirilen çalışma, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na bağlı toplam 195 civarında noktada gerçekleştirildi.Kentin her iki yakasında da gerçekleştirilen temizlik işlemleri süresince toplam 416 personel görev yaptı. Dört gün boyunca mekanik yıkama ve süpürme araçları toplam 141 kez göreve çıktı. Çalışmalara İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı da eşlik etti. Sahadaki ekipler, koronavirüse karşı maske, eldiven ve özel kıyafet kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kuralına da titizlikle uydu.

TEMİZLİK DENİZDE DE SÜRDÜ

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca deniz yüzeyi temizleme çalışmaları da sürdürüldü. Periyodik olarak yaklaşık 5 milyon metrekare deniz yüzeyinin temizlenmesinden sorumlu olan İSTAÇ, dört günlük süreçte 445 personel ile görev yaptı, yüzer atıkları topladı. Yerli üretim Deniz Yüzeyi Temizleme Tekneleri ile toplanan atıklar ise geri dönüşüm merkezlerine gönderildi.

Temizlenmediği takdirde bir olta misinası 600, plastik şişe 450, şamandıra 50, plastik poşet 20, sigara izmariti 2 yıl ve bir kâğıt parçası ise 2 ay boyunca doğaya karışmıyor. Denizlerdeki doğal yaşama olumsuz etkide bulunuyor. Yıl boyunca rutin olarak gerçekleştirilen yüzer atık toplama çalışmaları sayesinde İBB, hem çevreyi hem de deniz canlılarının yaşadığı ortamı temiz tutuyor. İstanbul denizlerindeki doğal yaşamın sağlıklı bir şekilde sürmesine katkı sağlıyor.

İSTAÇ’TAN 300 FİDAN

Öte yandan İSTAÇ, yeni fidanlar dikerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeşil bir İstanbul hedefine de katkı sağlıyor. Genel Müdür Canlı tarafından her personel için bir fidan dikme kampanyası çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 300 fidan dikildi. Fidan dikimi, gelecek günlerde de sürecek.