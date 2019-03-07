Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?

Başkan Genç'ten Dini önderlere ziyaret

Üç ayların başlangıcı Regaip Kandili Olan dolayısıyla dini önderleri Ziyaret eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Regaip Kandili NEDENİYLE gerçekleştirdiğimiz bu Ziyaret kardeşligin ettik hoşgörünün Bir Örneği” dedi.

Başkan Genç'ten Dini önderlere ziyaret
Üç ayların başlangıcı Regaip Kandili Olan dolayısıyla dini önderleri Ziyaret eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Regaip Kandili NEDENİYLE gerçekleştirdiğimiz bu Ziyaret kardeşligin ettik hoşgörünün Bir Örneği” dedi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, üç ayların başlangıcı Olan Regaip Kandili NEDENİYLE dini önderlerle Bir araya geldi. Güne, Sarıyer Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu'nu Ziyaret ederek Başlayan Başkan Genç, Ardından Türkiye Ermeni Katolik Başepiskopos Levon Zekiyan, Türkiye ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan ettik Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Ziyaret Etti. Dini önderlere Sarıyer'i anlatan heykeli hediye eden Başkan Şükrü Genç, Fener Rum Patrikane Kilisesi'nde dilek diledi.



Farklılıklar KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİN GÖSTERGESİDİR

Farklı dinlere mensup vatandaşların Yaşadığı dinler Arasında köprü kurduğu gerçeğine değinen Başkan Şükrü Genç, “Sarıyer Farklı kültürlerin Bir Arada huzur icinde ettik kardeşçe Yaşadığı Bir ilçe. Farklılıklar hicbir zaman ötekileştirmenin aksine Kültürel zenginliğin göstergesidir, sebebi degil ayrıştırmanın ettik. Biz de bugüne Kadar hiç kimseyi ayrıştırmadan ettik ötekileştirmeden hizmetlerimizi Yerine getirdik. Bundan Sonra da böyle yapacağız. Regaip Kandili NEDENİYLE gerçekleştirdiğimiz bu Ziyaret kardeşligin ettik hoşgörünün Bir Örneği. İslam âlemi Için Büyük Önemi Olan bugünde Önce Sarıyer Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu'nu Ziyaret Ettik. Şimdi de ONUN dostluk mesajlarını Ermeni ettik Rum liderlere götürüyoruz”dedi.


İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328