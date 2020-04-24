Başkan Genç'ten 23 Nisan Mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç bir mesaj yayınladı. Çocuklara olan özlemini dile getiren Genç, “Covid19 pandemisinden dolayı alanlarda buluşamayacağız ama gönüllerimiz bir” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı bu sene tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeni ile alanlarda kutlanamıyor. Sarıyer Belediyesi de alınan tedbirler dolayısı ile Gazi Mustafa Kemal’in çocuklara armağan ettiği 23 Nisan kutlamalarına bu yıl Sarıyer Merkez’de Atatürk anıtı önüne bırakılacak çelenk töreni ile başlayarak, Sarıyer sokaklarında oluşturulacak konvoy ile devam edecek.

“BİRBİRİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK”

Başkan Genç bu yıl alanlarda bir araya gelemeyen çocuklara, Sarıyer Belediyesi'nin resmi instagram hesabından canlı olarak yayınlanan 23 Nisan programında seslenerek şu mesajı verdi: “Sevgili gençler, sevgili çocuklar bu sene alanlarda değiliz, sokaklarda buluşamadık. Epeydir de görüşemiyoruz. Ben çok özledim sizleri. Haberlerinizi alıyorum kapı aralarından, pencerelerden baktığınızı duyuyorum. Özellikle birbirimizi ne kadar özlediğimizi de hissedebiliyorum. 23 Nisan bizim buluşma alanımızdı. Her yıl 17 Nisan’da başlayıp 24 Nisan’da bitirdiğimiz ve bütün dünya çocuklarının buluştuğu bir bayramı yaşıyorduk. Geçen seneyi şöyle bir düşünün neler neler yaşamıştık. Şimdi o çocuklardan mesajlar geliyor bana; Kazakistan, Ukrayna ve Diyarbakır’dan mesajlar geliyor bu yıl buluşamıyoruz diye. Olsun gelecek sene bir yaş daha büyümüş olarak daha coşkulu geleceksiniz, Çünkü dünyayı yoran bir virüsü alt etmiş olarak bir araya gelmiş olacağız. Bu sene kaybettiğimiz alanlardaki buluşmayı çok daha fazla çok daha güzel gelecek yıl kutlayacağız. Sizlerin sayesinde bizlerde bayram yapacağız. Çünkü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına bir armağanı. Bizlerde çocuktuk bir zamanlar ve kutladık bu bayramı şimdi sizlerin sayesinde yine kutlamaya devam ediyoruz. Mutlu olmak için, bayram yapmak için her zaman bir araya gelmeye gerek yoktur. Kalplerimizi, gönüllerimizi buluşturarak 23 Nisan’ı kutlayabiliriz. Bu yıl ekranlarda buluşurcağız, televizyonlarda buluşacağız, yaptığımız online derslerle, oyunlarla bir araya geleceğiz. ‘Gözden ırak olan gönülden de ırak olur’ diye bir söz vardır ama biz birbirlerimizin gönüllerine öyle güzel girdik öyle güzel işledik ki istediğimiz kadar uzak olalım gönüllerimizden uzak olamayız. Birbirimizin gönlündeyiz. Ben sizleri çok seviyorum. Bayramınızı kutluyorum, çok sağlıklı yaşam diliyorum, çok daha güzel günlerde hep birlikte ailelerimizle daha da büyümüş olarak daha da mutlu olacağız. Hepinizin gözlerinden öpüyorum bayramınız kutlu olsun”