Baharın gelişi Sarıyer'de böyle kutlandı

Sultan Nevruz” etkinliğinde konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, barış içinde yaşayabilmek için toplumun büyük sorumluluğu olduğunu söyledi. Başkan Genç: “Önceliklerimizin başına insanı koymalıyız. Bu anlaşılamazsa özellikle Ortadoğu’da kan gövdeyi götürür" dedi.



Yeni gün anlamına gelen baharın gelişini kutlamak ve Hz. Ali’yi anmak üzere Cem Vakfı Genel Merkezi’nin düzenlediği “Hz. Ali’nin Doğum Günü ve 21 Mart Sultan Nevruz” programı Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinliğe Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan, Cem Vakfı Onursal Başkanı İzzettin Doğan,Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Alevi dedeleri, çok sayıda vakıf temsilcileri ve üyeleri katıldı. Dostluk ve barışın öneminden bahsedilen etkinlikte nevruz cemi yapılarak, nefesler hep bir ağızdan okundu.





ÖNCELİĞİMİZ İNSAN OLMALI



Programa katılanların ortak dileği birlik ve beraberlik oldu. Etkinlikte konuşma yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, inanışı ne olursa olsun bir arada yaşayan insanların birbirlerini gönülden sevmeleri gerektiğini söyledi. Başkan Genç, “Önceliklerimizin başına insanı koymalıyız” diyerek şöyle devam etti: “Mutlaka herkesin ayrı ayrı öncelikleri var ama bu sıralamayı iyi yapmalıyız. İnsanı bu işin başına koyarsak Hz. Ali efendimizin doğumunun da bir anlamı olur. Nevruz Bayramı’nın da bir anlamı olur. Bunlar anlaşılamazsa Ortadoğu’da kan gövdeyi götürür. Türkiye’nin bugünkü durumunu aşmasında yani tekrar huzur toplumu olması için insanlar barış içinde, birbirini severek sorumluluklarını yerine getirmeli.”



