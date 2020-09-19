'Askıda fatura' Avrupa'da 'İyi uygulama' örneği

İBB’nin COVID-19 salgını döneminde yaşama geçirdiği ve büyük ilgi gören ‘Askıda Fatura’ uygulaması Avrupa’da da anlatıldı. ‘Askıda Fatura’, ‘Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı’nın (NALAS) ‘İyi Uygulamalar Sempozyumu’na, Türkiye’den katılan tek uygulama oldu. 16 Eylül günü çevrimiçi yapılan sempozyuma İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ve İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner katıldı.

İBB’nin, yurtiçinde büyük ilgi gören uygulaması ‘Askıda Fatura’, ‘Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı’nın (NALAS), ‘İyi Uygulamalar Sempozyumu’nda sunuldu. Marmara Belediyeler Birliği’nin üyesi olduğu NALAS’ın, COVID-19 sürecinde sosyal ve ekonomik iyileşme için belediyelerin hayata geçirdikleri iyi uygulamaları tarayan araştırma projesi için Türkiye’den ‘Askıda Fatura’ uygulaması seçildi.

16 Eylül 2020 günü çevrimiçi gerçekleştirilen sempozyuma, İBB adına Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sempozyum katılımcılarını yolladığı kısa bir video ile selamladı. Sempozyum üç farklı tematik alanda yapıldı.

Sadece 6 uygulama konferansta sunuldu

NALAS Danışma Konseyi’nin proje kapsamında topladığı 40 uygulamadan sadece altı tanesi konferansta sunulurken ‘Askıda Fatura’ bunlardan biri oldu. Konferans üç farklı temada üç farklı panel olarak yapıldı. ‘Askıda Fatura’ uygulaması, ‘COVID-19 ile Mücadelede Topluluk Hareketliliği’ paneli kapsamında sunuldu. Diğer iki panelde ise ‘Erişim ve Fırsatların İyileştirilmesi’ ve ‘Yerel Ekonomiye Destek’ uygulamaları konuşuldu. Panellere katılan diğer ülkeler Moldova, Karadağ, Slovenya, Hırvatistan ve Romanya oldu.