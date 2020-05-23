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Asgari Ücret'le ev sahibi olma müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Silivri 3. Etap Kura Çekiliş Töreni’ne katıldı. Çekiliş töreninde İmamoğlu’na İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İBB Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Murat Ongun, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt eşlik etti.

İSTANBUL 23.05.2020, 21:16 Murat Aydın
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Asgari Ücret'le ev sahibi olma müjdesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Silivri 3. Etap Kura Çekiliş Töreni’nde yaptığı konuşmada, Genel Müdür Ali Kurt’a şu çağrıyı yaptı: “Çekilişini yaptığımız konutların bir bölümünü Haziran ayında teslim edeceksiniz. Biz, oraya gelen hemşehrilerimize ve yakınlarına, Türkiye’deki asgari ücret sınırını dikkate alarak, en asgari seviyede geliri olan insanlarımızın bile hayal edebileceği, gelirleriyle ev alabilecekleri bir proje konseptini, Silivri 4 Projesini duyuralım. Bugün kuralar çekelim, bayram müjdelerini ailelerine ulaştırmış olalım. Önümüzdeki hafta; insanlarımızı, toplumumuzu, ‘Bu koşullarda bile imkan elde edilebiliyor’ umuduyla besleyelim. Bu bizim sorumluluğumuzdur. İnşallah İstanbulumuza önümüzdeki hafta bu müjdeyi KİPTAŞ vasıtasıyla vereceğiz.”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Silivri 3. Etap Kura Çekiliş Töreni’ne katıldı. Çekiliş töreninde İmamoğlu’na İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İBB Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Murat Ongun, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt eşlik etti. Tören öncesi il konuşmayı Kurt yaptı.

KURT: RUHSATLA UYGULAMA BİRBİRİNDEN FARKLIYDI

Kısa sürede önemli ilerlemeler kaydettiklerini, Silivri 3. Etap sosyal konut projesinin de bunlardan biri olduğunu vurguladı. Projeyle ilgili bilgiler paylaşan Kurt, şöyle konuştu:

“1513 konut, 7 ticari birim, 300 kişilik 1 cami, 26 derslik 4 laboratuvardan oluşan ilk ve ortaokul ile 1 sağlık ocağından meydana gelen projemiz, 3 etapta, 3 farklı yüklenici firmayla yürütülmekteydi. 2019 Ağustos ayında, 2 etabımız yüzde 70-75 civarında ilerleme kaydetmişken, bir etabımız yüzde 55’le iş planının oldukça gerisindeydi. Ekip olarak, hukuk çerçevesinde geliştirdiğimiz iş modeliyle bu etabımızı da diğer etaplarımızla aynı seviyeye getirdik. Projeyi ilk ele aldığımız dönemlerde, projenin ruhsatıyla uygulamasının birbirinden farklı olduğunu fark ettik. İmar planları da iptal edilmişti. İvedi bir şekilde imar planları hazırlama sürecine başladık. İBB’den planların onaylanmasını temin ettikten sonra, mevcut projemize uygun revizyon ruhsat tadilatını alıp, yılbaşı itibariyle kat irtifakı işlemlerimizi bitirdik.”

KURT: NİSAN-MAYIS ÖDEMELERİNİ 2 AY ERTELEDİ

Kura çekiminin 2 ay önce Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde yapmayı planladıklarını ifade eden Kurt, ancak pandemi nedeniyle bu isteklerini gerçekleştiremediklerini söyledi. Bu süreçte ödeme güçlüğü çekecek hak sahipleri için düzenlemelere gittiklerini kaydeden Kurt,“Nisan-Mayıs ödemelerini 2 ay erteledik. Mayıs ayındaki ara dönemimizde 4 eşit taksitte ödenecek şekilde bir düzenlemeye gittik. Bu uygulamadaki amacımız hem kira hem taksit ödeyen vatandaşlarımızın yükünü hafifletmekti. Bu uygulamayı salgın sürecinde Türkiye’de gerçekleştiren ilk kurumsal yapı olarak da ayrıca gurur duyuyoruz”diye konuştu.

İMAMOĞLU: PROJEYİ SIKINTISIZ HALE GETİRDİK

İBB Başkanı İmamoğlu ise konuşmasına,“Böylesi zor bir dönemde ve sıkıntılı bir ortamda, daha öncesinde belli problemleri yaşayan bir projeyi, tabiri caizse sıkıntısız hale getirip, en nitelikli bir şekilde, kalitesini en üst seviyede tutan şekliyle hak sahiplerine hazırlama titizliğini gösterdiği için, bütün KİPTAŞ çalışanlarına, Genel Müdürü’ne, Yönetim Kurulu Başkanı’na, bütün yöneticilerine ve tabii ki sahadaki bütün emekçilerine buradan yürekten teşekkür ediyorum. Sahayı gezdiğimde hem pandemi sürecine uygun bir çalışma ortamı sağlandığını hem de hak sahiplerinin dilediği ve istediği nitelikte imalat kalitesinin ortaya konduğunu gözlerimle gördüm; mutlu oldum”sözleriyle başladı.

Projeyi başından beri takip ettiğini belirten İmamoğlu,“Bir kısım insanlarımızın dilek ve talepleri, benim de gündemimde. Konumu itibariyle değerli bir nokta. Farklı bir süreci Silivri’ye yaşatacak bir kimliğe sahip. Orada insanları rahatsız edecek bir husus var. Broşürlerde ya da maketlerde, yanında bir yeşil alan var, şu anda yapılmamış, hiç de başlanmamış bizden önce bir süreci var. Burada bir rekreasyon alanı var, orayı zenginleştirerek, İstanbul’un güzide bir parkı şekliyle zenginleştirerek yapmak, İBB’nin vazifesi ve sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

“KENTE ESTETİK DUYGUSU KATMA SORUMLULUĞUMUZ VAR”

KİPTAŞ’ın ana felsefesinin sosyal konut üretmek olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, bunun yanında şehrin gelişimine estetik duygusu katmanın da önemli hedeflerden biri olduğunun altını çizdi. Devlet kurumlarının böyle bir önceliği ve sorumluluğunun olmasının zorunluluk olduğuna dikkat çeken İmamoğlu,“Bu bakımdan KİPTAŞ, her ürünü ürettiği semte ya da bölgeye kendi tarzıyla, mimarisiyle örnek teşkil edebilmeli. Böyle bir misyonu var. Bir başka misyonu, yine sosyal konut kavramıyla, insanların Türkiye koşullarında evlerine giren gelir üzerinden konut edinebilme fırsatını ona verebilme konusunda da bir mali düzenlemeye, taksitlendirmeye, yani insanların hayal edebileceği ve hayalini gerçekleştirebileceği bir konut edinimi ortamını sağlama mecburiyeti vardır. Bu ilkeler, KİPTAŞ felsefesi için önemli. Tabii ki kentsel dönüşümle ilgili örnek modeller oluşturma süreci de bir başka boyutu. Hem mali anlamda dengeli bir proje üretme kabiliyeti hem de İstanbul’un gerçek manada kentsel dönüşümüne, kentsel yenilenmesine katkı sunabilecek proje üretme kabiliyetine sahip olma zorunluluğu var”dedi.

“YENİ İŞ İMKANLARI YARATACAĞIZ”

Pandemi süreci nedeniyle bütün dünyanın sağlık, sosyal yaşam ve ekonomik yönden sıkıntılı bir sürece gireceğini kaydeden İmamoğlu, bu anlamda bir seferberlik ruhuyla hareket ettiklerini vurguladı. Bu günlerin, dayanışma, uzlaşma ve güven ortamı tesis edilerek aşılabileceğine dikkat çeken İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Bu süreç bitecek, hayat devam edecek. Ama doğru işlerle insanların umutlarını bizim gibi kurumların besleme zorunluluğu da var. Bizim, bu zorluklara rağmen, iş üretebilme; bu zorluklara rağmen, istihdam yaratabilme; bu zorluklara rağmen, çalışanlarının konforunu en üst seviyede tutabilme becerisini ortaya koyabilme zorunluluğumuz var. Bütün bu zorluklara rağmen, çalışanlarımızın koşullarını iyileştirerek yolumuza devam edeceğiz. Yeni iş imkanları yaratacağız ve ortaya koyacağımız öncü adımlarla bazı sektörlerin umudu da olacağız.”
 

“BAYRAM MÜJDELERİNİ AİLELERE ULAŞTIRIL”

İmamoğlu, bu sözlerinin ardından KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt’a şu çağrıyı yaparak konuşmasını noktaladı:
“Çekilişini yaptığımız konutların bir bölümünü Haziran ayında teslim edeceksiniz. Biz, oraya gelen hemşehrilerimize ve yakınlarına, Türkiye’deki asgari ücret sınırını dikkate alarak, en asgari seviyede geliri olan insanlarımızın bile hayal edebileceği, gelirleriyle ev alabilecekleri bir proje konseptini, Silivri 4 Projesini duyuralım. Bu günlerde hem ekonomik anlamda hem birtakım moralsizliklerle boğuştuğumuz bu günlerde biz; insanımıza, sektörlerimize doğru yolla, doğru yöntemle, doğru model üreterek, kaliteli, nitelikli iş üreterek insanlara umut olmayı başaralım. Bugün kuralar çekelim, Bayram müjdelerini ailelerine ulaştırmış olalım. Önümüzdeki hafta, insanlarımızı, toplumumuzu,‘Bu koşullarda bile imkan elde edilebiliyor’ umuduyla besleyelim. Bu bizim sorumluluğumuzdur. İnşallah İstanbul’umuza önümüzdeki hafta bu müjdeyi KİPTAŞ vasıtasıyla vereceğiz. Arkadaşlarımız buna hazırlık yapacaklar.”

Konuşmaların Bakırköy 23. Noterliği’nin huzurunda kura çekimine geçildi. İmamoğlu, Erkut, Ongun, Yıldız ve Kurt, çektikleri kuralarla Silivri 3. Etap Projesi’nde hak sahibi olan ilk isimleri ve kazandıkları daireleri belirlemiş oldu.

#ibb #toplukonut #kiptaş
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