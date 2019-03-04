Alper Taş: Göreceksiniz, Kasımpaşa bizimle güzelleşecek

Kasımpaşa CHP seçim irtibat bürosunun açılış törenine katılan CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, “Kasımpaşa tarihi olarak çok köklü ve kadim bir semttir. Eskiden Kasımpaşa, mahalle kimliğinin, mahalle dokusunun en güzel yaşandığı semtlerden biriydi. Ama o Kasımpaşa’dan geriye fazla bir şey bırakmadılar. Göreve geldiğimizde göreceksiniz ki, Kasımpaşa bizimle güzelleşecek” dedi.



‘SOSYAL YARDIMLARI 3 KATINA ÇIKARACAĞIZ’



Yüzlerce vatandaşın katıldığı bir mitinge dönüşen Kasımpaşa seçim irtibat bürosu açılışında sosyal yardımlar ile ilgili de konuşan Alper Taş, “Bizim hakkımızda sosyal yardımları keseceğimize ilişkin dedikodu yaymaya çalışıyorlar. Aksine biz göreve geldiğimizde mevcut belediyenin yaptığı sosyal yardımları tam 3 katına çıkaracağız. Zenginlerin cebine giden belediyenin bütçesini göreve gelir gelmez yoksullar, ezilenler ve emeğiyle geçinenler için kullanacağız” diye konuştu.



Kasımpaşa seçim irtibat bürosunun açılışı öncesinde Asmalı Mescit mahallesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği binaya da giden Alper Taş, yetkililerden ve bölgede yaşayan vatandaşlardan yangınla ilgili bilgi aldı. Ardından iş cinayetlerinde yakınlarını yitiren ve yıllardır adalet mücadelesi yürüten işçi ailelerinin 81’inci Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne katılan Alper Taş, daha sonra Mahalleler Birliği toplantısına katıldı ve seçilmeleri halinde Beyoğlu’nun mahalle meclisleriyle yönetileceğinin bir kez daha altını çizdi. Akşam saatlerinde ise Piripaşa Mahallesi’nde 3 aileye ev ziyareti gerçekleştirildi. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyaretlerde aileler mahallelerindeki sorunları ve Beyoğlu’nda nasıl bir yönetim istediklerine dair görüşlerini Alper Taş’a iletti.