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Alper Taş: Beyoğlu Belediyesi’nde hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz

Giresun Alucra Doludere Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği’nin davetlisi olarak Alucralılarla bir araya gelen Alper Taş, seçilmeleri halinde Beyoğlu’nda hiçbir işçinin işine son verilmeyeceğini söyledi.

Alper Taş: Beyoğlu Belediyesi’nde hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ın yerel seçim çalışması kapsamında dernek ziyaretleri sürüyor. Giresun Alucra Doludere Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği’nin davetlisi olarak Alucralılarla bir araya gelen Alper Taş, seçilmeleri halinde Beyoğlu’nda hiçbir işçinin işine son verilmeyeceğini söyledi. Alper Taş, “Biz işçilerin ekmeğiyle oynamayız. Emek bizim için kutsaldır. Bizden asla partizanlık beklemeyin. Biz iktidar olduğumuzda ilçe başkanlarımızdan vize almak zorunda kalmayacaksınız. Hiçbir işçiye, çalışana dokunmayacağız. Onlarla birlikte yürüyeceğiz” dedi.

HAK SAHİPLERİNE TAPULARI ŞARTSIZ VERİLECEK

Alucra Vakfı Başkanı Süleyman Baba, Alucra yöre dernekleri ve çeşitli siyasi parti yöneticilerinin de bulunduğu etkinlikte Alucralıların yoğun katılımı dikkat çekti. Kentsel dönüşümde vatandaşların çıkarını koruyacaklarının ve hak sahiplerinin tapularını şartsız vereceklerinin altını çizen Alper Taş, mevcut belediye tarafından yapılan sosyal yardımların daha da artırılacağını da ifade etti.

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CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper TaşAlucra Doludere Köyü Yardımlaşma Ve Kalkındırma DerneğiGiresun
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