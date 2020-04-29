Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı'nın 1.3 metrelik bölümü kırıldı

Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, hizmete açılmadan yaşanan çökmeler nedeniyle, 6 kilometrelik hat boyunca, 25 ile 60 metre arasındaki uzunluklarda, yaklaşık 250 adet kazık çakılacağı bilgisini, İmamoğlu ile paylaştı. İmamoğlu, “1,3 kilometrede, ne yazık ki kırma işlemi yapıp, böyle bir kazık işlemi yapmak zorunda kaldık” dedi. Hat, 2016 yılında eski İBB yönetimi tarafından imalata alınmış, daha sonra yaşanan finansman sorunları nedeniyle, durma noktasına gelmişti. İmamoğlu ve ekibinin göreve gelmesinin ardından, finansman sorunu çözülen hattaki çalışmalar yeniden başlatılmıştı.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı Balat şantiyesi bölümünde incelemelerde bulundu. İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, hat üzerinde yaptıkları işlemleri plan üzerinden İmamoğlu’na anlattı. Alpkökin, hatla ilgili “Aslında bitmiş bir projeydi. Ama burada yeniden imalatlara başladık. Yaklaşık 20 ile 60 metre arasında, farklı uzunluklarda 3 farklı çeşitte yaklaşık 250 adet kazık çakılacak. Kazıklarla beraber üst yapı imalatını, yıl sonuna kadar bitirmek istiyoruz. Şu an için Cibali - Alibeyköy arasını Aralık 2020’de açma hedefimiz var” bilgilerini paylaştı.



ALPKÖKİN: “RAYLAR, DİREKT DOLGU ALANININ ÜZERİNE DÖŞENMİŞ”

Haliç’in yapı itibariyle; dolgu alanı, deniz dibindeki çok sıkıntılı kil ve Trakya formasyonu denilen kayadan oluştuğunu belirten Alpkökin, kazık çakma işlemleri için şu bilgileri verdi:

“Bu bölgede, kayaya kadar iniyoruz. Eskiden burada hiçbir şey olmadan, dolgu alanının üzerine direkt tabliye dökülmüş, raylar döşenmiş. Üzerinden tren dahi geçmeden, 53 milimlik oturmalar olmuş. Homojen olmamış, her plak kendi içinde farklı oturmuş. Zaten burası, hiçbir şey yapmasanız bile oturuyor. Zemin, gerçekten çok sıkıntılı. Farklı yöntemler de vardı; ama biz, en emin olanını, kayaya inme yöntemini uyguladık. 8,8 kilometrelik hattın yaklaşık 6 kilometresi kazıklı sistem olacak. Sahilin dışında kalan 2,8 kilometrelik kısmı da takip ediyoruz. Kırılırken buradaydım. İnanın çok üzüldüm ama yapacak bir şey.”



İMAMOĞLU: “1,3 KM’LİK BÖLÜMÜ KIRMAK ZORUNDA KALDIK”

Alpkökin’in kısa sunumundan sonra bir değerlendirme yapan İmamoğlu, “Burada ne yazık ki zeminde oturma yaşanmasından ötürü, yapılan araştırmalar ve uzman hocaların raporları gereği, -ki daha üzerinde tramvay yok- burada dolgu zeminin üzerine bir işlem yapıldığı görülmüş. Bu hattın yıl sonuna kadar yetişmesiyle ilgili geceli gündüzlü bir çalışma sürdürüyoruz. Mecburen burada 1,3 kilometrelik bir kısmı kırmak zorunda kaldık. Böyle bir yanlışı düzeltme çabası içindeyiz. Ağustos ayının sonuna kadar bu işlem sürecek. Diğer noktalardaki hazırlıklar sürüyor. İnşallah Aralık sonunda bu hattı hazır hale getirip, Cibali’den Alibeyköy’e kadar işleyen bir tramvayımız olması için mücadele ediyoruz. Ama 1,3 kilometrede, geçen geldiğimizde gördüğümüz rayların yerinde, ne yazık ki kırma işlemi yapıp, böyle bir kazık işlemi yapmak zorunda kaldık. Bütün arkadaşlarımız, Pelin Hanım önderliğinde burada geceli gündüzlü bir çalışma yürütüyorlar” dedi. İmamoğlu, bölgede yapılan kazık çakma işlemlerini izledi.



HATTIN ÖYKÜSÜ

İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından inşaat çalışmaları 2016 yılında başlayan ve daha sonra durma noktasına gelen Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda, yeni dönemde finansman sorunları çözülerek yapım süreci hızlandırılmıştı. Ancak, hattın inşaatında önemli bir teknik problemle karşılaşıldı. Raylı sistemin Ekim 2018’de tamamlanan 1,3 kilometrelik kısmının, mevcut temel ve ray seviyesinin altında kalan zemin bölgelerinde, tramvay işletmesini aksatacak düzeyde kazıklı sistem üzerine oturmayan düşey oturma, çökme ve kayma sorunu yaşandığı belirlendi.



HALİÇ’İN ZEMİNİ DİKKATE ALINMAMIŞ

İBB mühendisleri ile Sakarya Üniversitesi’nce görevlendirilen uzman akademisyenler tarafından, sahada ölçüm ve incelemeler yapıldı. İnceleme sonucunda, tramvay hattı üst yapısının tasarımı aşamasında, Haliç’e özgü kritik zemin koşullarının göz önüne alınmadığı, proje aşamasında zemin etüdü ve saha incelemesinin yeterli düzeyde yapılmadığı belirlendi. Bu düzensiz ve1,5 yıldır devam eden zemin hareketinin, problemin ilave tedbirlerle çözülmesini kısıtladığı ve tramvayın işletme güvenliği için büyük riskler içerdiği görüldü. Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda, zemin hareketinin zamanla daha da artacağı öngörüldü. Bu nedenle, hattın kazıklı sistem üzerine oturmayan 1,3 kilometrelik temel bölümünün, kırılarak yeniden yapılmasının en uygun çözüm olacağı tespit edildi. Bu kapsamda, sahada imalatı 2018 yılında tamamlanmış Balat-Ayvansaray arasında tramvay üst yapı ray sökümü ve betonarme kırım işlerine başlandı.