Ziraat Katılım 250 milyon liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

İstanbul, 6 Haziran () - Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 250 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 05 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile 94 gün vadeli 250 milyon TL fonlama temin edilirken, Ziraat Katılım’ın kira sertifikası ihracına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının çok üzerinde talep geldi.

Türkiye’nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım’ın, faaliyete başladığı 29 Mayıs 2015 tarihinden bugüne kadar toplamda 2.45 Milyar TL kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir “Ziraat Katılım bugün on dokuzuncu kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, bugün gerçekleştirdiğimiz 250 Milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir. Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonumuz ile önümüzdeki dönemde de ülkemiz adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden 'paylaştıkça daha fazlası' ilkemizle büyümeye devam edeceğiz “ dedi. (Fotoğraflı)