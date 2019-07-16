Yükselir Group, Orta Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

İSTANBUL, () (Kurumsal Haberler) – Farklı sektörlerde faaliyet gösteren Yükselir Group, turizm sektöründeki çalışmalarını Viyana, Prag ve Budapeşte'ye taşıyacağını duyurdu.

Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, üç farklı ülkede Türk turizmini temsil edecek grubun otellerinin Viyana, Prag ve Budapeşte gibi Avrupa'nın en önemli tarih ve kültür merkezlerinde yer alacağını açıkladı. Yüksel, “7 Yönetim Kurulu Üyesi ve Macaristan, Avusturya, Çekya CEO'ları ile birlikte yaptığımız 12 günlük inceleme ve değerlendirme toplantıları sonrasında Budapeşte'de kararı verilen yatırımların toplam bütçesi 770 milyon Euro olarak belirlendi” dedi.

AVRUPA'NIN EN YAŞANABİLİR ŞEHRİNE TÜRK YATIRIMI

Mercer'in 2019 araştırmasına göre, Avrupa'nın en yaşanabilir şehri seçilen Avusturya'nın başkenti Viyana’ya yatırım yapacaklarını belirten Yavuz Yüksel, “Yaşam standartlarının yüksekliği, sanatsal aktiviteleriyle dikkat çeken şehir ayrıca St. Stephen Katedreli ve Hofburg İmparatorluk Sarayı başta olmak üzere özel mimarisiyle Avrupa'nın önde gelen turizm lokasyonlarından biri. Viyana tarihi, sosyo-kültürel yapısı başta olmak üzere her açıdan özel bir şehir. Bu özel şehirde yapacağımız yatırımla hem kendi markamızı hem de Türk turizmini orada temsil edeceğiz. Bu yatırımın hem ülkemize hem de Türk turizmine fayda sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

BUDAPEŞTE TÜRKLERE YABANCI DEĞİL

Budapeşte’nin de Türklere yabancı bir şehir olmadığını ifade eden Yüksel, “Macaristan'ın başkenti olmasının yanı sıra Orta Avrupa'nın en önemli şehirlerinden biri olan Budapeşte'de günümüzde de Türk izleri görmek mümkün. Bir asırdan fazla Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyeti altında kalan şehir ülke potansiyeli nedeniyle Türk yatırımcıları kendisine çekiyor. Yüksek teşvik, düşük vergi oranı ve kalifiye iş gücüyle dikkat çeken Macaristan'ın en özel şehri turizm açısından da Avrupa'daki alanını geliştirmek isteyen Türk turizmi adına oldukça cazip” diye konuştu.

BUTİK OTEL ANLAYIŞINDA YENİ BİR BOYUT

Budapeşte'de lüks bir butik otel açacak olan Yükselir Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, butik otel anlayışına yeni bir boyut kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Yüksel, “Türkiye, butik otel konseptiyle ilgili olarak sadece Avrupa'da değil, dünyada da yatırımcı listenin ilk sıralarında yer alması gereken bir ülke. Deneyimimizi butik otel konseptiyle Budapeşte'ye taşıyacağız. Türk ve Macar tarihinde birçok ortak iz var. Bu tarihi birlikteliği turizm konseptinde de başarılı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM ALANI

Yükselir Group'un turizm yatırımı yapacağı bir diğer şehir olan Çekya için de Yüksel, şöyle konuştu:

“Prag, ortaçağdan kalan masalsı bir kent gibi. Barok ve gotik mimarinin en önemli eserlerinin bulunduğu şehir ‘Altın kent’ ve ‘Avrupa'nın kalbi’ olarak da anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2018 yılında Çekya'ya 5,5 milyon turist gelirken bu ülke Türk yatırımcılar için de önemli bir yatırım alanı. İki ülke arasında ithalat ve ihracat faaliyetleri yıllardır sürerken Prag'a yapılacak turizm hamlesinin iki ülke turizmine yeni bir boyut katması bekleniyor.”

TURİZME YENİ BİR BAKIŞ AÇISI GETİRİYORUZ

Orta Avrupa'ya yapacakları yatırımlarla Türk turizm anlayışına yeni bir bakış açısı getireceklerini söyleyen Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel hedeflerinin iç pazardan daha çok dış pazar olduğunu söyledi.

Yüksel, yapacakları yatırım hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Turizm denilince akıllara ya ülkemize gelen turistler ya da ülkemizden yabancı ülkelere giden vatandaşlarımız geliyor. Hâlbuki Türk turizminin bir de otelcilik boyutu var. Bu konuda ülke olarak iyi bir durumdayız. Hizmetlerimiz, personel kalitemiz, insan odaklı bakış açımız farklılık yaratıyor. Viyana ve Budapeşte'de de olduğu gibi Prag'da da bu farklılığı yaratmayı hedefliyoruz. Üzerimize düşen görevin farkındayız. En iyisini yapacağımızı biliyoruz. 12 gün boyunca yönetim kurulu üyelerimiz ve 7 CEO'muz ile birlikte yaptığımız toplantıda alınan kararları hızlıca uygulayacağız. 2 yıl sonra Orta Avrupa Türk otelciliğinin kalitesi ve hizmetiyle tanışmış olacak. Bölgedeki üst düzey devlet yetkilieri de bu konuda bizlere her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirtip bölgedeki önemli bir ihtiyacı gidereceğimiz için de memnuniyetlerini belirttiler."