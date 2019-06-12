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Yılın ilk yarısında ciroda yüzde 50 büyüdü

İSTANBUL – (Kurumsal Haber)- Venezia Mega Outlet yılın ilk yarısında bünyesine eklediği yeni mağazalarla toplam ciroda yüzde 50 büyüme sağladı. Alışveriş merkezi Venezia Mega Outlet, 2018 yılına oranla 2019 ilk yarısında toplam ciroda...

Yılın ilk yarısında ciroda yüzde 50 büyüdü

İSTANBUL – (Kurumsal Haber)- Venezia Mega Outlet yılın ilk yarısında bünyesine eklediği yeni mağazalarla toplam ciroda yüzde 50 büyüme sağladı.

Alışveriş merkezi Venezia Mega Outlet, 2018 yılına oranla 2019 ilk yarısında toplam ciroda yüzde 50 büyüme gerçekleştirdiğini duyurdu. Ayrıca AVM’nin içerisinde yer alan uluslararası birçok markanın da yüzde 60’a varan ciro artışı yakaladığı bildirildi.

Dünyaca ünlü zincirlerin de yer aldığı 9 yeni markanın geçtiğimiz ay itibariyle açılışını gerçekleştiren AVM, son olarak Starbucks’ı bünyesine katarak yüzde 100 doluluğa ulaştı. Ramazan Bayramı öncesinde başlatılan İndirim Panayırı’nın da ciro artışında etkili olduğu ifade edildi.

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