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Yıldız Entegre’ye uluslararası Davey Awards’tan 'Gold' ödül

İSTANBUL, (),(Kurumsal Haberler)- Yıldız Entegre, yaratıcı, çığır açan ve kusursuz çalışmaları ödüllendiren Dawey Awards’ta Web Sitesi kategorisinde ‘en iyi’ seçildi. Dünyanın birçok ülkesinden 3 bini aşkın projenin yarıştığı...

İş Dünyası 06.11.2019, 10:28
Yıldız Entegre’ye uluslararası Davey Awards’tan 'Gold' ödül

İSTANBUL, (),(Kurumsal Haberler)- Yıldız Entegre, yaratıcı, çığır açan ve kusursuz çalışmaları ödüllendiren Dawey Awards’ta Web Sitesi kategorisinde ‘en iyi’ seçildi. Dünyanın birçok ülkesinden 3 bini aşkın projenin yarıştığı ve uluslararası Academy of Interactive and Visual Art tarafından en iyilerin seçildiği Davey Awards’ta, Yıldız Entegre web sitesi kategorisinde ‘Gold’ ödülüne layık görüldü.

Yıldız Entegre’nin hayata geçirdiği web sitesi, dünyaca ünlü Academy of Interactive and Visual Art tarafından (AIVA) ödüllendirildi. Akademi tarafından verilen ve tasarımda mükemmeliyet vizyonuna sahip 15’inci Davey Awards’da Yıldız Entegre ‘en iyi web sitesi’ kategorisinde ‘Gold’ ödülünün sahibi oldu.  ABD ve dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 3 bin başvurunun yapıldığı Davey Awards, dünya çapındaki irili ufaklı birçok şirket ve kurumun yaratıcı ve vizyon açıcı çalışmalarını ödüllendiriyor. Başvurular, görsel sanatların çeşitli disiplinlerinden önde gelen 700 profesyonel üyesi bulunan AIVA tarafından değerlendiriliyor ve denetleniyor. Ödüle başvurunun en önemli kriteri ise kusursuz uygulamalar hayata geçirmek, üst düzey içerik oluşturmak ve çığır açan teknolojilerden yararlanarak fark yaratmak.

3 BİN PROJE ARASINDAN SEÇİLDİ

Yıldız Entegre’nin ‘Üretici’ kategorisinde altın Davey Ödülü’nü kazanmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, “Dünya çapında 3 bin projenin yarıştığı prestijli bir organizasyondan ‘gold’ ödülle dönmek çalışmalarımızın dünya çapında kabul gördüğü ve beğenildiğinin bir göstergesi. Sadece sektörümüzle ilgili değil; teknoloji, pazarlama ve iletişim alanında da en son teknolojileri kullanıyor, yenilikçi çözüm ve yaklaşımımızla ülkemizin adını uluslararası organizasyonlarda duyuruyoruz” dedi.

Yıldız Entegre’nin yurt içi ve yurt dışındaki binlerce çalışanının bu ödüllerle daha da motive olduğunu belirten Şahin “Böylesi saygın ödüller, şirketimizin marka değerini artırıyor; sadece çalışanlarımız değil, tüm iş ortaklarımızı da gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

 

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