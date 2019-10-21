Yıldız Entegre yeni ürünlerini Intermob’ta tanıttı

İSTANBUL, () / (Kurumsal Haber) – BU yıl 22’ncisi düzenlenen Intermob Fuarı’nda yer alan Yıldız Entegre, yeni ürün ve çözümlerini tanıttı. 12-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda, şirket ‘Ağacın İzinde’ temasıyla hazırladığı yeni kapı, parke ve levha ürün gruplarını sektör temsilcileriyle buluşturdu.

Orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Yıldız Entegre, 12 - 16 Ekim tarihleri arasında, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ‘22. Intermob Mobilya Fuarı’nda ürün ve hizmetlerini ziyaretçilerle buluşturdu. ‘Ağacın İzinde’ felsefesini taşıyan modern bir mimariye sahip standıyla dikkatleri çeken firma, doğal, dekoratif ve sıcak yaşam alanları sunan ‘Yıldız Home ve Yıldız Trend’ markaları altındaki ürünlerini sektör temsilcilerine ve iş ortaklarına tanıttı.

VARİODOR KAPILAR ÇEŞİTLİLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Yerli ve yabancı çok sayıda kişinin ziyaret ettiği stantta Variodor kapıların sergilendiği deneyim odaları yoğun ilgi gördü. Temel güvenlik, 38 desibele kadar ses geçirmezlik, ateşe dayanıklılık sertifikalarının anlatıldığı deneyim odalarında Variodor kapılar her zevke hitap eden model alternatifi ve kalitesi ile dikkat çekti. Mekanlar ile bütünleşen yeni kapı kasası ve gizli menteşe sistemi ile iç mekanlar için bütünleyici bir unsur haline gelen kapılar, katılımcıların odak noktalarından biri haline geldi. Yıldız Home markası altında sunulan farklı ebat ve kalınlıklarıyla laminat parkeler de çeşitliliği ile ön plana çıktı.

YENİ RENK VE YÜZEY SEÇENEKLERİ TANITILDI

Yaşam alanlarına derinlik katan lam panellerin sergilendiği bölümde katılımcılar ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. Mdflam/suntalam bölümünde farklı yüzeyleri ile hayal edilen tasarımların gerçekleşmesine olanak tanıyan ürünler sergilendi. Tüm yaşam alanlarında kendine yer bulan mdflam/suntalam ürün grubundaki yeni renkler ve yüzey seçenekleri sektör profesyonellerinin beğenisi aldı. Dokuz renkten oluşan ve ‘The Nine’ ismini alan yeni mdflam/suntalam serisi, Vals, Everest, Moon, Asia, Spring, Sonata, Lagina, Lumiere ve Dante isimli renklerden oluşuyor.

“SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINI ANALİZ EDİYORUZ”

Ürün portföyünü belirlerken tasarım dünyasının tüm ihtiyacını karşılayabilecek çeşit ve nitelikte dekorlara odaklandıklarını belirten Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, “Tasarım dünyasındaki yaklaşımları yakından takip ediyor, tasarımcı ve mimarın ihtiyacını anlayarak dekor seçimlerimizi gerçekleştiriyoruz” diyen Şahin, “Globalde değerli fuarları uzman ekiplerimizle ziyaret ederek, tasarımcı ve mimarların önerilerini alarak ve sonuçta sektörün ihtiyaçlarını analiz ederek yenilikçi üretimlerimizi hayata geçiriyoruz. Portföyümüze eklediğimiz yeni dokuz rengimizden koyu ahşap renge sahip Moon ya da mermer desenlerin son dönemdeki yükselişi ile endüstriyel tasarımlar için özel tasarlanan Sonata gibi renklerimiz kapsamlı AR-GE çalışmalarımız sonucu renk kartelamıza girdi. Benzer şekilde Intermob’ta kullanıcısıyla ilk kez buluşturduğumuz yeni taş yüzeyler, ağaç malzemenin sıcaklığı ile taş yüzeyin verdiği eşsiz modern çizgiyi bir araya getiriyor. Ağacın İzinde yolculuğumuzda kalite, tasarım ve estetiği yaşam alanlarına taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fuarın oldukça başarılı geçtiğini belirten Şahin, “Yıldız Entegre Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldız’ın da konuklarımızla buluştuğu fuarda kapı, parke, levha ürün gruplarımızı sektöre sunma imkanı bulduk. Ağacın sıcaklığını taş yüzey dokusu ile birleştiren yeni ürün grubumuzu da bu fuarda alıcısı ile buluşturduk. Öte yandan bu yılın ikinci yarısı itibarıyla lam koleksiyonuna kattığımız yeni 14 rengimizin de mobilya üreticileri ve tasarımcılar tarafından beğenilmesinin mutluluğunu yaşadık” dedi.

YENİ ÜRÜNLERE İLGİ BÜYÜK

Katılımcılarla inovasyon odaklı çözümleri paylaştıklarını belirten Şahin, “Standımızda oluşturduğumuz dijital deneyim noktası aracılığıyla ziyaretçilerimiz, tüm ürünlerimizi gerçeğe en yakın simülasyonuyla inceleme fırsatı buldu. Fuar boyunca yerli ve yabancı çok sayıda müşterimizle bir araya geldik, ürünlerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Oldukça önemli iş bağlantılarına sahne olan fuarda mimar ve tasarımcıların da teknoloji ve tasarımın sıra dışı bir yaklaşımla buluştuğu yeni ürünlerimize ilgisinden büyük memnuniyet duyduk” diye konuştu.