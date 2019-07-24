Yiğit Akü ihracat sıralamasını 26 basamak yukarıya çekti

İSTANBUL, () (Kurumsal Haberler) – Türkiye İhracat Meclisi tarafından her yıl açıklanan TIM İHRACAT 1000 listesinde 136’ıncı sırada yer alan Yiğit Akü, geçen yıl 162’nci sıradaki konumunu 26 basamak birden yükselttiğini duyurdu. Ayrıca, TIM verilerine dayanarak Uludağ İhracatçı Birliği tarafından yayınlanan ‘Türkiye’nin Otomotiv Sektöründeki ilk 100 İhracatçı’ firma arasında 24’üncü olarak akü sektöründe birinci sırada yer aldı.

Uluslararası fuarlarda yer alarak ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefleyen akü üreticisi Yiğit Akü, Türkiye İhracat Meclisi tarafından her yıl açıklanan TIM İHRACAT 1000 listesinde 136’ıncı sıraya yükseldiğini açıkladı.

“TÜRKİYE’DE YERLİ VE MİLLİ TEK AKÜ ÜRETİCİSİYİZ”

Konuyla alakalı açıklama yapan Yiğit Akü Genel Müdürü Erinç Çetin Miser, “Yiğit Akü olarak, 5 kıtada 100’e yakın ülkeye ihracat yaparak, TIM verilerine göre en çok ihracat yapan firma sıralamasında 136. sıraya ulaştık. Aynı zamanda otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat yapan otomotiv ve yan sanayi şampiyonları arasında da 24’üncü olarak yerimizi aldık. Akü sektöründe 40 yılı aşkın deneyimimiz var. Üretim teknolojisindeki farklılığı ve 7.000.000 Akü/Yıl kapasitesi ile Türkiye’de en büyük yüzde 100 yerli akü üreticisi olma özelliğini gururla taşıyoruz” dedi.

Başarılarını sürdürmek için çalışmaya hız kesmeden devam edeceklerini belirten Miser, “Türkiye ve Avrupa’nın en prestijli otomotiv endüstrisi fuarları Automechanika Frankfurt, Automechanika İstanbul, Automechanika Dubai ve Güneş enerjisi alanında dünyadaki son teknolojilerin sunulduğu Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex İstanbul’da da güzel ilişkiler kurduk. Global arenadaki uluslararası fuarlarda yer almaya ve Türkiye’nin milli aküsünü global arenadaki fuarlarda lanse etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Miser, 10.000.000 euro üzerinde yatırım gerçekleştirerek üretim kapasitelerini ve teknolojik yatırımlarını arttırdıklarını kendi bünyesinde ise; AR-GE Merkezi ve Akredite laboratuvarları ile rekabet avantajı oluşturarak, inovasyonel gelişmeleri ürünlerine kattıklarını belirtti.

2 YENİ ÜRÜN PİYASAYA SÜRÜLDÜ

AR-GE merkezinde 66 araştırmacının çalıştığı aktaran Erinç Çetin Miser, 5’i farklı projenin takip edildiği ve 2 yeni ürünün ortaya çıkarıldığını ifade etti. Miser, Ar-Ge merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda ürün segmentine iki yeni ürün daha ekleyerek ürün gamını genişlettiklerini söyledi.

Miser, “Geliştirilmiş iç dizayn, yüzde 25 ekstra performansa sahip, EFB Stop Start ve Signature Line Serisi akülerimizi geçtiğimiz aylarda Birleşik Arap Emirlikleri Dubai International Convention & Exhibition Centre’da düzenlenen Automechanika Dubai ve NEC Birmingham’da düzenlenen Automechanika Birmingham fuarlarında tanıtarak, dünya liderleri arasında yerimizi aldık. Hem güçlü formülü hem de yeni dizaynı ile ziyaretçiler tarafından dikkatleri üzerinde toplayan yeni ürünlerimizi piyasaya sunduk. Ayrıca Platin Serisi’nde yer alan; Binek Araç Aküleri, Start-Stop Aküler, Ağır Hizmet Aküleri, Tarım Aküleri, Marin Aküler, Taksi Aküleri ve Tank Akülerine sahip ürün gamı ile üstün nitelikteki akülerimizle göz doldurduk” ifadelerini kullandı.

Miser, “Organize Sanayi Bölgesinde yeni bir lityum iyon tesisi kurarak, Türkiye’de bir ilk olan lityum iyon hücreler geliştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yiğit Akü, endüstriyel alanda da birçok başarılı ürün gamına sahip olmakla birlikte, sektörde farklı ihtiyaçlara yönelik enerji depolama sistemleri üzerinde de başarılı çalışmalara imza atıyoruz” dedi.