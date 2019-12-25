Yeni yıla özel ‘İndirim Panayırı’
İSTANBUL, (), (Kurumsal Haberler) / Yeni yılda indirimli fiyatlara alışveriş yapmak isteyenler için Venezia Mega Outlet, ‘İndirim Panayırı’ hazırladığını duyurdu. Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul’un Avrupa...
İSTANBUL, (), (Kurumsal Haberler) / Yeni yılda indirimli fiyatlara alışveriş yapmak isteyenler için Venezia Mega Outlet, ‘İndirim Panayırı’ hazırladığını duyurdu.
Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul’un Avrupa Yakası’na taşıyan Venezia Mega Outlet, yeni yılı, 28 Aralık - 5 Ocak tarihlerinde düzenleyeceği İndirim Panayırı ile karşılayacağını açıkladı.
Açıklamada, yılbaşı döneminde 9 gün sürecek İndirim Panayırı’nın, ziyaretçilere hem kendileri hem de sevdikleri için alacakları hediyelerde cazip fiyat teklifleri sunulduğu ifade edildi. İndirim Panayırı’nın, Venezia Mega Outlet metro katında gerçekleşeceği bildirildi.
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