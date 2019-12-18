istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Yeni yıl ihtiyaçları marketlerdeki yerini aldı

(Kurumsal Haber) -Türkiye organize perakende sektöründe yer alan markalardan CarrefourSA, doldurulmuş ya da kızarmış hindiden, çeşit çeşit mezelere, yılbaşının vazgeçilmezi çam ağacından süslemelerine ve hatta Talih Kuşu Milli Piyango...

İş Dünyası 18.12.2019, 11:47
Yeni yıl ihtiyaçları marketlerdeki yerini aldı
(Kurumsal Haber) -Türkiye organize perakende sektöründe yer alan markalardan CarrefourSA, doldurulmuş ya da kızarmış hindiden, çeşit çeşit mezelere, yılbaşının vazgeçilmezi çam ağacından süslemelerine ve hatta Talih Kuşu Milli Piyango biletiyle yeni yıla hazır olduğunu duyurdu.

CarrefourSA, yaklaşan yeni yılla birlikte yılbaşı sofralarında ihtiyaç duyulan tüm lezzetleri ve yılbaşını anlamlı kılan süslemeleri, marketlerinden müşterileriyle buluşturmaya başladığını açıkladı. Yeni yıla dair görüşlerini aktaran CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yeni bir yılın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

KARTALLIOĞLU: HER YENİ YIL, YENİ BAŞLANGIÇLAR DEMEKTİR

Kutay Kartallıoğlu, “Bir yılı daha birlikte geride bırakıyor, yeni bir yılın heyecanını yaşıyoruz. Her yeni yıl, yepyeni başlangıçların habercisidir. 2020 yılının başta ülkemiz adına birlik ve beraberlik, ekonomimiz adına bolluk ve bereket, müşterilerimiz adına da şans dolu bir yıl diliyoruz. Bugüne kadar imza attığımız ilkler bir yana, ülkemize kazandırdığımız yenilikler ve sunduğumuz ürün çeşitliliği ile müşterilerimiz adına en iyi alternatifleri sunan marka olduk. CarrefourSA olarak tüm Türkiye’nin yeni yılını kutlarız” diye konuştu.

HİNDİ ÇEŞİDİNDE ARTIŞ

Yılbaşı sofrasından hindiyi eksik etmeyenler için 25 yıldır hindi siparişi alıp yılbaşı akşamı evlere teslim eden CarrefourSA, bu yıl çeşidi artırdığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Müşterilerin tercihine göre doldurulmuş hindi, yarım hindi ya da hindi but şeklinde 28 Aralık Cuma, saat 22.00’ye kadar marketlerden ya da web sitesi üzerinden sipariş alarak 31 Aralık akşamı belirtilen adrese tam saatinde teslim ediliyor. 249,99 TL’ye Doldurulmuş Kızarmış Bütün Hindi Kestaneli İç Pilav, 7-8 kişilik porsiyon şeklinde servis edilip yanında mantar sote, şakşuka, haydari, rus salatası ve acılı ezme hediye ediliyor. 139,99 TL’ye ise,  3 – 4 kişilik porsiyon şeklinde Kızarmış Yarım Hindi servis edilip, yanında Kestaneli İç Pilav, Mantar Sote, Şakşuka, Rus Salatası hediye veriliyor. 89,99 TL’ye Hindi But, 2 – 3 kişilik porsiyon şeklinde servis edilip yanında Kestaneli İç Pilav, Acılı Ezme ve Haydari hediye veriliyor. Doldurulmuş Roaster Piliç ise, 89,99 TL’ye 3 – 4 kişilik porsiyon şeklinde servis edilip yanında Kestaneli İç Pilav, Acılı Ezme ve Haydari hediye ediliyor” denildi.

Ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, İzmir ile Bodrum’dan talep edilen ve 2017 – 2018 yılları arasında yüzde 60 artan hindi siparişlerinde artış için en önemli faktör, siparişin web sitesinden verilebiliyor olması denildi.

BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI

Büyük ikramiyenin 80 milyon TL olduğu 2020 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde CarrefourSA bu yıl da, Milli Piyango yılbaşı bilet satışları gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu yıl Milli Piyango sahibi olmak isteyenlere kredi kartıyla satın alma imkânı olduğu da açıklandı.

SÜSLER VE TOMBALA DA MARKETLERDE YERİNİ ALDI

Yeni yılı evlerinde karşılayacak olanlar için alışılagelmiş yılbaşı eğlencesi olan Tombala, yılbaşının olmazsa olmazı çam ağacı ve yeni yıl süsleri ile geceye eşlik eden mezeler, kuruyemişler ve meyve çeşitlerinin de marketlerde yer aldığı belirtildi.

Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 18 Aralık 2019
İmsak 06:45
Güneş 08:17
Öğle 13:06
İkindi 15:24
Akşam 17:45
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10