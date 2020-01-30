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Yeni klima sistemlerini tanıttılar

İş Dünyası 30.01.2020, 10:23
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Yeni klima sistemlerini tanıttılar

İSTANBUL-()-(Kurumsal Haber)-İklimlendirme markası İklimsa, tanıttığı yeni ürününün, yüksek teknolojisi, ihtiyaca yönelik çözümleriyle kurumlar için verimli ve ekonomik bir iklimlendirme sistemi sunacağını duyurdu.  

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki markası İklimsa, özel markalı ürün ailesi Sigma’nın yeni ürününü tanıttı. Sabancı Holding CFO’su ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ve Teknosa Perakende ve Bayi Satış Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun’un katılımıyla gerçekleşen lansman toplantısında, Sigma ProX VRF, bayi ve iş ortaklarının yanı sıra kurumsal müşterilere, yatırımcılara, mekanik taahhüt ve proje firmalarından yetkililere tanıtıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sabancı Holding CFO’su ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, “Topluluğumuzun 1985 yılında farklı bir çatıda başlayan iklimlendirme sektöründeki faaliyetlerini bugün başarıyla sürdüren İklimsa, 35 yıllık köklü birikim ve Teknosa’dan aldığı güçle sektöründe fark yaratıyor. Bugün, İklimsa’nın sektöründe kendine yer açan özel markası Sigma’nın yeni VRF ürün lansmanında buluşmamız da bunun bir neticesi. Projelerde, yüksek kalite ve ileri teknolojiye sahip iklimlendirme çözümleri sağlarken, maliyetleri de yönetmekte Sigma VRF ürünlerinin önemli farklılık yaratacağına inanıyorum” dedi.

“2019 YILINDA 1,6 MİLYON ADETLİK KLİMA PARKI OLUŞTURDU”

İklimsa’nın Türkiye’nin en geniş ağına, en deneyimli ve uzman ekibine sahip İklimlendirme markalarından biri olduğunu dile getiren Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Tıpkı Teknosa gibi İklimsa da Türk halkının, iş ortaklarının güveni ile büyüyor. Türkiye’nin dört bir yanında 450’ye varan satış-servis ağı ile hizmet veren İklimsa, 2019 yılında 1,6 milyon adetlik klima parkı oluşturdu. Tüketicilerin, kurumların İklimlendirme ihtiyacını iyi anlayan, bu ihtiyaca hızlı cevap veren markamız, bu çerçevde private label - özel markalı ürün stratejisini de yıllar önce hayata geçirdi. Tüketicilerin yeni teknolojilere uygun fiyatla erişmesi için ilk olarak Sigma marka duvar tipi ürünler üretildi. Onu profesyonel seri klimalar, multi klimalar ve ısı pompası ürünleri takip etti. En son Sigma ailesine katılan bugünün yeni ve yıldız ürünü Sigma  ProX VRF sistemleri ile İklimlendirme alanında güçlü portföy tamamlanmış oldu” diye konuştu.

 “2 YIL BOYUNCA ÇOK DETAYLI ARAŞTIRMALAR YAPTIK”

İklimsa uzmanlığı ve güvencesi ile iklimlendirme sektörüne güvenilir bir marka kazandırdıklarına dikkat çeken Teknosa Perakende ve Bayi Satış Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun lansmanda şunları söyledi: “Kendi markamız Sigma, 14 yılda sunduğu tüm ürünlerde tüketiciden tam not aldı ve sektörde kendine güçlü bir yer edindi. Sigma özelinde VRF sistemlerine girmek için 2 yıl boyunca çok detaylı bir araştırma yaptık. Yeni ürünümüz Sigma ProX VRF, bayilerimizin, müşterilerimizin fikirleriyle gelişti. Türkiye’nin dört bir yanında deneyimli satış ve servis noktalarımız ile bugüne kadar çok değerli VRF projelerine imza attık. VRF hizmetimize yeni, güçlü ve ekonomik bir ürün eklediğimiz için mutluyuz.”

“BİRÇOK KESİME HİTAP EDİYORUZ”

İklimsa’nın markası Sigma iklimlendirme sektöründe 2006 yılından bu yana sektörde yerini aldı. Markanın verdiği bilgiye göre Sigma, önce duvar tipi ürünler ile tüketicilerin evlerine girerken, ardından profesyonel seri klimalar ile KOBİ’lerin iş yerlerinde kullanıldı. Daha sonra ise multi klimalar ile inşaat sektöründe villa tipi evlerde ve dış ünite konumlaması zor olan yeni apartman tipi konutlar tarafından tercih edildiği belirtildi. 2018 yılında ısı pompası ürünü ile Türkiye’nin dört bir yanında doğalgazın olmadığı bölgelerde ısıtma ve soğutma için çözümleri sundu. Şirket, Sigma ProX VRF ile Sigma’nın iklimlendirme pazarının yüzde 55’ini içinde barındıran ürün grubu büyüklüğüne sahip bir marka haline geldiğini duyurdu.

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