"Yaşam Bankası" Türkiye genelinde bayililik verecek

Elif Varan / İstanbul, 11 Haziran () - Kök hücre nakli ile önemli hastalıkların tedavisinde kullanılan kordon kanlarının saklanmasında Türkiye’nin ilk firması olan Yaşam Bankası, ülke genelinde bayilik verecek.

Yaşam Bankası Satış ve Pazarlama Müdürü Serdar Burku, “Hayati önemine rağmen, Türkiye’de kordon kanı saklama oranı hala istenen seviyede değil. 80 milyonluk nüfusa sahip Türkiye’de sadece 30 bin bebeğin kordon kanı saklanıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde doğumlarda kordon kanı saklanma oranı ortalama yüzde 2.0 iken, Türkiye’de ise bu oran yüzde 0.5 seviyesinde. Yurt dışında oldukça yaygın olan sistemi Türkiye’de de geliştirmeyi hedefliyoruz. Uygun kriterleri sağlayan kişi veya kurumlardan herhangi bir bayilik bedeli talep etmeyeceğiz” dedi.

Yaşam Bankası bayisi olmak isteyen 35 yaş ve üzeri kişilerin, öncelikle ulaşılması planlanan şehirde ikamet etmesi gerekiyor. Başvuruda bulunan adaylardan aynı zamanda özel hastaneler ve tüp bebek üniteleriyle direkt teması olması isteniyor.

Son beş yıldır Avrupa’nın en güçlü aile biyobankası FamiCord Group bünyesinde yer alan firma, doğum sonrası bebeklerin göbek bağından alınan kordon kanlarını yurt genelindeki laboratuvarlarında uygun koşullarda koruma altına alıyor. Böylece kordon kanları hem bebeğin kendisi hem de doku grubu uyma olasılığı çok yüksek olan aile bireyleri ile birinci derece akrabaların gelecekteki olası kan hastalıklarının tedavisinde kullanılabiliyor. (Fotoğraflı)