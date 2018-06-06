Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

Wyndham Hotels & Resorts Wyndham Worldwide çatısından bağımsız oldu

İstanbul, 6 Haziran () - Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (NYSE: WH), eski ana kuruluşu Wyndham Worldwide çatısından bağımsız olma sürecini tamamladı. Wyndham Hotels & Resorts'dan yapılan açıklamada, "Wyndham Worldwide Corporation artık...

Wyndham Hotels & Resorts Wyndham Worldwide çatısından bağımsız oldu

İstanbul, 6 Haziran () - Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (NYSE: WH), eski ana kuruluşu Wyndham Worldwide çatısından bağımsız olma sürecini tamamladı.
Wyndham Hotels & Resorts'dan yapılan açıklamada, "Wyndham Worldwide Corporation artık Wyndham Destinations, Inc. (NYSE: WYND) adını alırken, Wyndham Hotels & Resorts da 20’nin üzerinde tanınmış markası ve 80’in üzerinde ülkede bulunan yaklaşık 9 bin oteliyle dünyanın en büyük otel franchise veren ve otel yönetim hizmeti sağlayan şirketi olmayı sürdürecek" denildi.
Wyndham Hotels & Resorts CEO’su Geoff Ballotti, “En büyük gücünü sektörün önde gelen ekonomi ve orta segment markalarından oluşan eşsiz portöyünden alan, asset-light ve düzenli aidata dayanan iş modelimizi ileriye taşımayı sürdüreceğimiz bu yeni döneme girmekten büyük bir heyecan duyuyoruz. Satın almalar ve organik büyüme aracılığıyla değer yaratma becerisini kanıtlamış, dünyanın en büyük franchise otel şirketi olarak; bir yandan misafirlerimize en üst düzeyde hizmet vermeye devam ederken; diğer taraftan da otel sahiplerine ve franchise otellerimize daha düşük maliyetle doğrudan müşteri yönelimi sağlamak amacıyla, sektöre öncülük eden sadakat ve teknoloji platformlarımızı güçlendirmeye odaklanacağız” dedi.
Açıklamada, "Daha önce açıklandığı üzere, Wyndham Worldwide genel hisse sahipleri 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla sahip oldukları her bir Wyndham Worldwide genel hisseleri karşılığında birer Wyndham Hotels & Resorts hissesinin sahibi oldu. Yeniden yapılanmayla birlikte, Wyndham Hotels & Resorts’un tedavülde yaklaşık 100 milyon hissesi bulunuyor" denildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325