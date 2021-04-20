Walther Kranz Halkla İlişkiler Sektörüne Adım Attı

Markaların halkla ilişkiler faaliyetlerini yönetmek üzere kurulan Walther Kranz sektöre adım attı. Samet Özetçi ve Bilal Boğa ortaklığında kurulan Walther Kranz, markalara stratejik iletişim danışmanlığı, medya iletişimi, lider iletişimi, pazarlama iletişimi, etkinlik yönetimi, sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama alanlarında hizmet verecek.Global ve ulusal markalara hizmet veren Walther Kranz marka portföyünde Rolls-Royce Motor Cars Istanbul, Royal Motors, Lotus Türkiye, Publishme, The Socreate, Solyze, Bittoo, Matchbox Fitness, Sauce and Fries gibi markalar yer alıyor.