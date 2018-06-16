Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Vatan hainliği' ile suçlanan Altın Şafak milletvekili için tutuklama kararı
Milletvekiline vatan hainliği suçundan tutuklama...
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik
İl İl Ramazan Bayramı Namaz saati
İl İl Ramazan Bayramı Namaz...

'Vatan hainliği' ile suçlanan Altın Şafak milletvekili için tutuklama kararı

Yunanistan'da “Vatan hainliğiyle” suçlanan Altın Şafak milletvekili aleyhine tutuklama kararı verildi.

'Vatan hainliği' ile suçlanan Altın Şafak milletvekili için tutuklama kararı

Yunanistan'da “Vatan hainliğiyle” suçlanan Altın Şafak milletvekili aleyhine tutuklama kararı verildi.

Yeni Demokrasi Partisi’nin “Kuzey Makedonya” adı ile ilgili kararı dolayısıyla hükümete karşı gensoru önergesi sunması ardından başlayan Parlamento oturumu sırasında, Altın Şafak milletvekili Konstantinos Barbarousas Yunan silahlı kuvvetlerini, Başbakan Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos’u tutuklaması için göreve çağırdı.

Bunun üzerine Parlamento Başkanı Nikos Voutsis milletvekilinin sözlerinin demokrasiye karşı askeri darbe çağrısı olduğunu ileri sürerek gensoru süresince Altın Şafak milletvekillerini kürsüden men etti.

Başsavcı yardımcısı Evangelos  Zaharias, Barbarousas’ın  “vatan hainliği” ile suçlanmasını istedi. Bu suçlama için milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması gerekmediğinden hemen tutuklanması istenen Altın Şafak milletvekili, arabasına binip kaçtı. Atina-Patra karayolunda polis arabaları tarafından kovalanan Barbarousas “dur” çağrısına itaat etmedi, tersine büyük bir süratle barikatı aşıp kayboldu. Altın Şafak lideri Nikos Mihaloliakos milletvekili Konstantinos Barbarousas’ı partiden uzaklaştırdığını açıkladı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325