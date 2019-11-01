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Uluslararası heyetten Sur Yapı Antalya Projesi’ne ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sur Yapı’nın hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesi ‘Sur Yapı Antalya’ da Uluslararası İnşaat Çalıştayı kapsamında teknik gezi gerçekleştirildi. Organizasyonda 65’i yabancı üst...

İş Dünyası 31.10.2019, 14:53
Uluslararası heyetten Sur Yapı Antalya Projesi’ne ziyaret
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sur Yapı’nın hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesi ‘Sur Yapı Antalya’ da Uluslararası İnşaat Çalıştayı kapsamında teknik gezi gerçekleştirildi. Organizasyonda 65’i yabancı üst düzey bürokrattan oluşan yaklaşık iki yüz kişilik bir heyet ağırlandı.

Katılımcılara projeye dair detaylı bilgiler aktarıldığı bir sunum yapıldı. Ardından proje sahasını gezen ziyaretçiler, uygulanan yerinde dönüşüm modeli, planlanan geniş sosyal alanlar, sıfırdan gerçekleştirilen alt yapı, yeşile verilen önem ve kullanılan akıllı teknoloji ile Antalya projesinin dünya ülkelerine referans proje niteliği taşıdığını kaydetti.

“TÜM DÜNYAYA REFERANS BİR PROJE”

“Antalya Projemiz gerek kentsel dönüşüm modeliyle gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil ediyor ve Türkiye’nin İstanbul’dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya’nın değerine değer katarak dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor” diye konuşan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Projemiz, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bir bilinirliğe sahip. Referans proje oldu. İnşa ettiğimiz mega şehir, bugüne kadar Amerika, Kore, Rusya, Almanya, Azerbaycan, Norveç, İngiltere, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Filistin gibi 29 farklı yabancı ülke vatandaşı ve Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, Belçika, Danimarka, Kanada, Yunanistan, Avusturalya, Portekiz gibi 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşları projemizden alım gerçekleştirdi. Start verdiğimiz günden bu yana birçok yerli ve yabancı üniversite, birçok kurum ve kuruluş projemizi gelip yerinde inceledi. Bugünkü organizasyonda da Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye 11 ülke ve KKTC’den üst düzey ülke temsilcileri uygulanan dönüşüm modelini yerinde inceledi” şeklinde değerlendirmede bulundu.

TESLİMLERE SAYILI GÜNLER KALDI

Projede aynı anda yaklaşık 8 bin konutun inşaatının sürdüğünü belirten Elmas, ilk etapta bulunan 6 bin 417 dairenin ise 2019 Aralık ayından itibaren teslim edilmeye başlanacağını söyledi. Elmas şöyle devam etti:

“Yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı Park etabında sona gelindi. Aralık ayı sonunda 93 blokluk ilk etabın teslimlerine başlayacağız.  Bu etabın bazı bloklarında artık son çalışmalar yapılıyor; doğramalar takılıyor, iç mobilya ile ankastreleri takılıyor.”

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