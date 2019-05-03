Uludağ Üniversitesi'nde "Öğrenen Organizasyonlar" paneli

İstanbul, 3 Mayıs () - Bursa Uludağ Üniversitesinde düzenlenen panelde konuşan Turquality markası Progroup Danışmanlık kurucusu Dr. Salim Çam, öğrencilere ve katılımcılara bir organizasyonda başarının nasıl sağlanacağı ile ilgili bir konuşma yaptı.

Deneyimlerini gelecek kuşaklarla paylaşan Dr. Çam, "Öğrenen Organizasyonlar" başlığı altında düşünsel modellerden bahsetti. Çam önyargılardan arınmak ve empati geliştirmenin bir organizasyonun değişiminde oynadığı etkin rolü vurguladı.

Son olarak birlikte yaşama kültürünün önemine değinen Çam öğrencilerin sorularını yanıtladı. (Fotoğraflı)