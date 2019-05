Türkiye'nin en iyi işverenleri belli oldu

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, () - Şirket analizi yapan ve onlar için çözümler üreten Great Place to Work Enstitüsü, ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ni açıkladı. 179 şirketten 96 bin 269 çalışanın temsil edildiği bir araştırma sonucu belirlenen çalışan odaklı yönetim anlayışı ile insani dokunuşu yüksek kurum kültürüne sahip 31 şirket ödül almaya hak kazandı.

92 şirketin aday olduğu araştırmada çalışmada güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi beş Great Place to Work felsefesine ait boyut analiz edildi. Ayrıca insan yönetimi uygulamaları ve çalışanların değerlendirmeleri esas alındı. Ödüller, çalışan sayısına göre beş kategoride verildi.

Düzenlenen törenle sahiplerini bulan ödül törenine iş dünyasından çok sayıda isim katılım gösterdi. En iyi işverenlerinin açıklandığı listede, “20-50 Best Small Workplaces” kategorisinde Udemy birinci sırada yer aldı. İkinci Vector Barkod ve Bilgi Teknolojileri olurken, üçüncü sıraya Inspark, dördüncü sıraya Pixery yerleşti. 50-250 çalışan sayısı kategorisinde birinciliği Gittigidiyor/eBay ipi göğüslerken, ikinci Magna Gümrük Müşavirliği, üçüncü Johnson Wax oldu. Dördüncü Borlease Otomotiv, beşinci Viessmann oldu. Altıncı sırada Adesso, yedinci sırada Paksoy Avukatlık yer aldı.

250-500 çalışan sayısı kategorisinin ilk sırasında AbbVie yer alırken, ikinci Magna Seating Türkiye, üçüncü Novartis oldu. Organik kimya dördüncü, Astra Zeneca beşinci, SOCAR altıncı sıradan listeye girdi. Stackpole International yedinci olurken, Döhler Gıda sekizinci, Servier dokuzuncu oldu. 500-2000 çalışan sayısı kategorisinde Sahibinden.com ilk sıradan listede yer aldı. Glaxo Smith Kline ikinci, 3M üçüncü olarak ödül almaya hak kazandı. Atasun Optik, dördüncü, MAPFRE Sigorta beşinci, Tavuk Dünyası altıncı, STAR Rafineri ise yedinci oldu. 2.000 ve üzeri çalışan sayısı kategorisinde birinciliğe, Hilton layık görüldü. Kuveyt Türk Katılım Bankası bu kategorinin ikincisi, Albaraka Türk Katılım Bankası üçüncüsü, Petkim ise dördüncü oldu.

KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN FARK YARATAN ŞİRKETLER

Magna Seating, Udemy ve Johnson Wax “Great Place to Work ForALL” ödülü aldı. “Best Workplaces for Woman” özel ödülünü Novartis, GittiGidiyor/eBay ve AstraZeneca İlaç aldı. EVP (Employee Value Proposition - Çalışan Değer Önermesi) özel ödülü Magna Gümrük Müşavirlik, Novartis ve GittiGidiyor/eBay şirketlerine verildi. 5. yıl Özel Ödülleri AbbVie ve GittiGidiyor/eBay tarafından alındı.

“Yaşam Boyu Öğrenme” özel ödülü Sahibinden.com, “İş-Yaşam Dengesi” özel ödülü Abbvie, “Diversity” özel ödülü GittiGidiyor/eBay, “İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm” özel ödülü Albaraka Türk Katılım Bankası ve Novartis taafından alındı. AstraZeneca ve MAPFRE “Toplumsal Paylaşım” özel ödülüne layık görülürken, Organik Kimya “Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği” özel ödülü almayı başardı.

Kuveyt Türk Katılım Bankası “Finans” Abbvie “Pharma”, Udemy “IT”, Magna Seating Türkiye “Üretim”, Viessmann ise “Ege’nin En İyi İşvereni” ödülünü aldı.

ŞİRKETLER GELECEĞE HAZIR MI?

Şirketleri dönüşüme ve geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını ifade eden Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Asıl yaptığımız şey güven algısını ölçümlemek. Yönetici-çalışan, çalışan-iş ve çalışanlara arasındaki ilişkilere bakarak güven algısına odaklanıyoruz. Bir de takım arkadaşlarıyla değerlendiriyoruz. Bu analiz o kadar detaylı çıkıyor ki 24 konuda raporlama yapabiliyoruz. Şirketleri kültürel dönüşüme hazırlamaya gayret ediyoruz. İnsanların dijitalleşme ile şirketlerinin ileride nerede olacağı yönünde endişeleri var. Bunun için fazla para harcamadan önce dinlemek, en iyi hazırlık. Çalışanları, yöneticileri tüm kalbinizle dinlemeniz, istişare becerilerini artırmanız gerekiyor. Tartışın. Sorunlar her zaman olabilir ama sorunu çözme kabiliyeti olması lazım. Türkiye’de maalesef şikâyet ve kıyaslama kültürü var. Sorumluluk almaya geldiğimiz zaman ne çalışanlar ne yöneticiler sorumluluk almak istiyor. Biz de bu yaklaşımı değiştiriyoruz. Türkiye’de kültürün en büyük sıkıntısı verilerle konuşulmaması. Great Place to Work 30 yıldır tüm süreçleri veriye döküyor. Finansal ve marketing KPI ile bağlu bir büyük veriden bahsediyoruz. Yöneticiler bunları gördüğünde finansal sonuçlarını yüzde 65-70 oranında etkilediğini görüyor. Böylece verilerle, danışmanlarımızla şirketlerin dönüşümüne destek oluyoruz” dedi.

“HER ŞİRKETİN KENDİNE ÖZEL YOL BULMASI GEREKECEK”

Akademisyen ve Marka Stratejisti Dr. Engin Baran ise insan kaynaklarında dönüşümünün kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, “Şirketler öze dönüş gerçekleştirecekler. Yani ‘bizim şirketimizi diğerlerinden ayrıştıran faktör ne’ diye sorgulayacaklar. Onu bulduktan ve sadeleştirdikten sonra bir zenginleştirme gerçekleştirecekler. Yani bunu çalışanlarına bütün boyutlarda sunmaya çalışacaklar. Önümüzdeki dönemde insan kaynaklarını bekleyen süreç, öncelikli olarak sadeleştirme sonra zenginleştirme olarak görebiliriz. Burada bir iyi bir de kötü haberimiz var. İyi haber, bütün şirketlerin bu süreçten geçtiği. Kötü haber ise her şirketin kendine özel bir yol bulması gerekecek. Dolayısıyla başka bir şirketin yaptığından feyz almak, onları uygulamak mümkün değil” şeklinde açıklamada bulundu.

ÇALIŞANLAR YETKİNLİĞİ OLAN LİDER İSTİYOR

Great Place to Work Kıdemli Danışmanı Prof. Dr. Türker Baş da gerçek bir değişim ortamı olduğunu söyleyerek şunları belirtti:

“Her şey değişiyor ve belirsizlik hat safhada. Bu durumda çalışanlar güvenecekleri birini arıyorlar. Liderlik ise artık hiç olmadığı kadar önem kazandı. Fakat günümüzde artık güven duygusu sadece çalışana dokunarak, tutarlılıkla ya da adil davranarak olmuyor. Burada yetkinlik de önem kazanıyor. Artık çalışanlarımız yöneticilerinden iş birliği bekliyor. Bunun yanında stratejiyi, vizyonu daha uygulanabilir kilometre taşlarına dönüştüren lider arayışındalar. Biz de şirket olarak bu bilinçle ‘Great Leader’ kavramını yarattık. Güven duygusu, strateji ve iş birliği yapmayı ayrı ayrı ölçerek bunların her birinde yetkinliği üst düzey olan liderleri Great Leader sertifikası ile ödüllendiriyoruz.”