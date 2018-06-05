Türk markaları bu yıl yurtdışında 1,153 yeni mağaza açma hedefiyle çalışıyor

Elif Varan / İstanbul, 5 Haziran () - Büyümeyi sürdürmeye ve kâr marjlarını artırmaya odaklanan 64 Türk markası, 2018 sonuna kadar farklı ülkelerde, franchise sistemiyle 1,153 yeni mağaza açma hedefiyle çalışıyor.

Bu markaların yeni iş alanları yaratmasının yanı sıra Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağladığını söyleyen Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem, pek çok markanın kendi mağazalarını açmaktan ziyade franchise vererek büyümeyi tercih ettiğini söyledi.

Türkiye’de son yıllarda en hızlı büyümenin franchising alanında gerçekleştiğini söyleyen Özhan Erem, pek çok markanın kendi mağazalarını açmaktan ziyade franchise vererek büyümeyi tercih ettiğini söyledi. Türk markalarının yurt dışında da büyüme atağında olduğunu belirten Erem açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türk markaları yurt dışında da daha çok franchise vererek yol alıyor. Yapılan araştırmalara göre şirketlerin önemli bir kısmı master franchising vererek büyümeyi tercih ediyor.

"Son birkaç yıldır ülke dışında atağa kalkan şirketlerin her biri ülkeye ve koşullara göre farklı bir strateji izliyor. 2018 yılında 64 şirket, 1,153 mağaza açmaya hazırlanıyor.

"Bu şirketlerin 2017 sonu itibarıyla yurt dışında 3 bin 840 mağazası bulunuyor. Yani oransal olarak yüzde 30’luk bir büyüme hedefinden bahsetmek mümkün.

"Türkiye’de 2000’li yıllarda başlayan markalaşma ve mağazalaşma atağı yurt dışına sıçradı. Son yıllarda yurt dışına açılan markaların başarısı pek çok şirketin cesaretlenmesini sağladı.

"ABD’den Çin’e kadar dünyanın pek çok ülkesinde artık Türk markalarını kendi mağazalarıyla görmek mümkün.

"Hazır giyim markalarının yanı sıra mobilyadan yeme-içmeye farklı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok şirket, yurt dışında büyümeye hazırlanıyor.

"Franchise ile markalı ihracatla birlikte yurt dışında sadece ürün değil konsept ve milli kültürde sunuluyor. Her yeni mağaza açılışında kullanılan mobilyadan poşete, askıdan mankene yan sanayi ürünlerini ve milli kültür de ihraç ediliyor.

"Hazır giyim markalarının yanı sıra yeme-içme, mobilya, mücevherat gibi farklı sektörlerden markalar da yurt dışında ciddi bir büyüme sürecine girmiş durumda."