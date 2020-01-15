Türk girişimcilerin kurduğu uygulamaya 'Silikon Vadisi’nden 38 milyon dolarlık yatırım

İSTANBUL,()-Türk girişimcilerin kurduğu hızlı teslimat uygulaması ‘Getir’, Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcılarından olan Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım aldı. Moritz, hızlı teslimat uygulamasının iş modelini ‘Taze bir tarifle, beklenmedik malzemelerle hazırlanmış bir Türk lokumu’na benzetti.

2015 yılından bu yana tüm dünya için yeni bir pazar oluşturduklarına dikkat çeken ‘Getir’e, Michael Moritz kişisel yatırım fonu Crankstart aracılığıyla 25 milyon dolar yatırım yaptı. Moritz’in ardından Brezilya ve Türkiye’den bazı yatırımcılar 13 milyon dolarlık ek fon sağladı. Getir Seri A turunu toplamda 38 milyon dolarlık yatırımla tamamladı. ‘Getir’in hikayesinin, ilk teknolojik girişimi BiTaksi’nin başarısı üzerine kurulu olduğunu belirten Getir Kurucusu Nazım Salur, “Getir ile dünyada bir ilki gerçekleştirdik, bir pazar oluşturduk. Aldığımız yatırımlar, Türkiye’den çıkan bir fikrin elde ettiği başarıları perçinlememize ve yeni pazarlara açılmamıza destek olacak” dedi.

TÜRK LOKUMUNA BENZETTİ

Getir’in potansiyeline inandığını ve yatırım turunda liderliği üstlendiğini dile getiren Michael Moritz, Getir’in iş modelini ‘Taze bir tarifle, beklenmedik malzemelerle hazırlanmış bir Türk lokumu’na benzetti. Seri A turunun gerçekleşmesini sağlayan Londra bazlı Numis Securities CEO’su Alex Ham, hızlı teslimat Getir’e ilişkin görüşlerini Financial Times’a şöyle paylaştı: “Getir’e olan dış ilginin Türkiye pazarına biraz ışık tutacağını umut ediyorum. Türkiye’de 20 tane daha Getir olmadığını bilsem de süper yetenekli bazı girişimcilerin ve gerçekten ilginç işlerin olduğunu biliyorum.”

Getir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, A turunun tamamlanmasıyla birlikte süratle B turunda 100 milyon dolarlık yeni bir fon oluşturmak için görüşmelere başladığına, bu ek yatırımın Getir’in gerek yurt içi büyümesini hızlandırmak gerekse de dış pazarlara açılmak için kullanılacağına vurgu yapıldı.

“2020 HEDEFİ YURT DIŞI OPERASYONU”

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında sipariş sayısını ikiye katladığını ve Aralık ayında 1,5 milyon defa kullanıcılar tarafından tercih edildiklerinin altını çizen ‘Getir’ şu açıklamayı yaptı: İstanbul’a ek olarak Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli’de de faaliyetlerini sürdürüyor. GetirYemek ve GetirBüyük ile hizmet alanını da genişleten Getir, 2020 yılı tamamlanmadan yurt dışında da hizmet verebilmek için çalışmalarını hızlandırdı. İlk olarak Londra’da kullanıcılarıyla buluşmak isteyen girişimin öncelikli hedefleri arasında São Paulo, Paris ve Mexico City var.”

GETİR HAKKINDA

Hızlı teslimat yapan uygulama Getir, dondurmadan yumurtaya, sudan şarj aletine, bebek bezinden kedi mamasına, deterjandan sandviçe, sütten çikolataya binin üzerinde farklı ürünü dakikalar içinde kullanıcılarının diledikleri yere ulaştırdığını belirtiyor. Kullanıcılar banka ya da kredi kartlarını Getir’e bir defaya mahsus kaydederek sipariş verebildiği, kullanıcılar dijital ödeme ile kapıda nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapabiliyorlar. Getir’in, iPhone ve Android telefonlara ücretsiz olarak indirilebildiği açıklandı.