Total ile Antik Kent Smyrna'da öğrencilere tarih ve felsefe atölyesi

İZMİR, (Kurumsal Haber) () - TOTAL Oil Türkiye, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, İzmir'deki Symrna Antik Kenti'nde gerçekleştirdiği etkinliklere devam ediyor. Antik kent şimdi de öğrencilere felsefe ve tarih sohbetlerinde ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin lider akaryakıt şirketlerinden Total Oil Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkıyor. Total Oil Türkiye desteğiyle kazı çalışmaları devam eden Symrna Antik Kenti'nde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi; binlerce yıllık geçmişe sahip bu toprakların değerini yeni kuşaklara aktarmak, onlara tarihi sevdirmek, kültürel mirasımızın korunması ve geleceğe taşınması amacını taşıyor. Projede öğretim çağındaki 1000'in üzerinde çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında 2018'de başlayan ve bu yıl da devam eden geziler ile farklı yaş gruplarından çocuklar tarih, sanat ve felsefe içerikli atölyelerle antik kenti yakından tanıma fırsatı buluyor. Antik kentte gerçekleşen atölye çalışmasında, İzmir Bayraklı Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan İlkokulu öğrencileri ağırlandı. 10-12 yaş arasındaki çocuklarla gerçekleştirilen projede öğrenciler, tarih ve felsefe eğitmenleri ve rehberler eşliğinde, Smyrna Antik Kenti'ni tanıma fırsatı buldu. Öğrenciler, antik kentin tarihine dair felsefe oturumları ve yaratıcı drama atölyeleri eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Kökleri çağlar öncesine uzanan şehirde Roma İmparatorluğu, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin izleri araştırıldı. Çocuklar, sorgulayıcı bakış açısıyla mitolojik öykülerin derinlerine daldı. Antik kent Smyrna'yı gezmenin yanı sıra, yaratıcı drama atölyeleri ile antik kentin tarihini farklı bir bakış açısıyla ele alan çocuklar, tarih ve felsefe ile dolu bir gün yaşadı.

Smyrna Antik Kenti'ndeki etkinlikler ve çocuk atölyeleri ile farklı yaş ve eğitim gruplarından, öğretim çağındaki 1000'in üzerinde çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Smyrna Antik Kenti kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy başkanlığında yürütülüyor.

FOTOĞRAFLI